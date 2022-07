Entregan queja formal ante Fiscalía General por destierro de Omara Ruiz Urquiola

Profesora cubana Omara Ruiz Urquiola Foto © Facebook/ Omara Ruiz Urquiola

El periodista independiente cubano Ismario Rodríguez Pérez presentó, este miércoles, una queja formal ante la Fiscalía General de la República de Cuba, por el destierro de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.

“Hoy 7 de Julio, Fiscalía General de la República de Cuba recibió mi queja formal. Me dan de 30 a 60 días hábiles para recibir respuesta acerca del destierro de Omara Isabel Ruiz Urquiola”, anunció el reportero de Periodismo de Barrio en su cuenta de Twitter.

Rodríguez Pérez también se dirigió hasta la sede nacional de Inmigración y Extranjería, ubicada entre las avenidas Séptima y 20, para “presentar queja y solicitud formal sobre la situación de Omara. La respuesta fue la misma, de 30 a 60 días hábiles para ellos procesar y darme una respuesta. En 30 días me persono nuevamente. Omara Ruiz Urquiola no está sola, #NoMásDestierros #CubaDeTodos”.

El periodista compartió una foto de la queja que llevó a estas dos representaciones del gobierno cubano, en la que expone que el Ministerio del Interior (MININT), impidió el regreso de Ruiz Urquiola a la isla, donde mantiene su residencia legal.

De acuerdo con la carta de Rodríguez Pérez, hasta el momento ninguna autoridad política o diplomática le ha entregado a la profesora cubana un documento oficial o administrativo que justifique la decisión de la aerolínea estadounidense Southwest de impedirle abordar un avión con destino a La Habana el pasado 25 de junio.

Asimismo apunta que la activista se encuentra desesperada y en un limbo sin representación ni recursos legales para responder a la prohibición del gobierno cubano. “La situación que vive Omara Isabel Ruiz Urquiola la convierte en una apátrida de facto”, refiere también el texto.

La queja formal señala además que la historiadora del arte “salió legalmente de Cuba con destino a Estados Unidos en fecha 23 de marzo de 2021. Su viaje no tenía como fin la emigración definitiva, sino la atención temporal de su salud en un ambiente mucho más confiable para ella. No existen irregularidades en la condición migratoria de la señora Omara Isabel Ruiz Urquiola. No han transcurrido más de 24 meses desde su salida de Cuba”.

La activista se trasladó al país norteamericano para recibir un tratamiento oncológico, tras realizar varias denuncias contra el régimen castrista por dificultarle el acceso a los fármacos necesarios o darle medicamentos placebos.

Sobre la prohibición de su entrada en territorio cubano la profesora universitaria dijo que estaba en estado de shock, pues no contaba con semejante arbitrariedad en su contra. “Mis propiedades están en Cuba, mi madre, mis animales, mi vida, todo está en Cuba y ellos deciden que no puedo entrar", agregó Ruiz Urquiola desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida.

En señal de protesta por el destierro forzado de su hermana, el científico y activista Ariel Ruiz Urquiola inició, el lunes pasado, una huelga de hambre y sed frente al palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

"La Sra. Omara Isabel no puede regresar a casa y queda en un limbo, separada geográficamente de su familia como otrora ocurrió con otro tantos de cubanos", explicó a través de una misiva que fue entregada en dicha oficina de la ONU.

El martes último se cumplieron los tres primeros días de la protesta. La Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo (AIECC) compartió en su cuenta de Twitter imágenes del biólogo cubano, y afirmó que dejó de consumir alimentos y líquidos "con todo el peligro que esta acción representa para la vida humana".