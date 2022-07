Ariel Ruiz Urquiola inicia tercer día de huelga de hambre y sed ante la ONU en Ginebra

El científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola inició su tercer día de huelga de hambre y sed ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra, Suiza, para exigir que sea respetado el derecho de todos los cubanos a regresar a su país.

Ruiz Urquiola inició su protesta el pasado 4 de julio a las 7:30 a.m., frente al palacio Wilson, luego de que el régimen de La Habana impidiera a su hermana, la académica Omara Ruiz Urquiola, retornar a Cuba.

La Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo (AIECC) posteó en Twitter imágenes del biólogo cubano, y afirmó que Ruiz Urquiola dejó de consumir alimentos y líquidos "con todo el peligro que esta acción representa para la vida humana".

"Es posible que hayan pasado y piensen que es un vagabundo y no, no lo es, su nombre es Ariel Ruiz Urquiola y es un científico. Es un hombre que reclama por los derechos fundamentales propios y de todo un pueblo. Este valiente joven tiene patologías previas en particular, una inmunodeficiencia provocada en una huelga de hambre anterior en la que se inoculó ilegalmente un virus en su cuerpo. El Estado cubano es el ejecutor de estas violaciones a los derechos humanos", dijo la organización en un hilo de Twitter.

Agregó que el activista "ama la vida y la naturaleza como cualquier ser humano, pero está dispuesto a sacrificarse para el pueblo de Cuba".

"En este momento muchos cubanos viajan desde diferentes partes de Europa, incluso desde Estados Unidos para dar apoyo moral y emocional a este hombre digno. Sus pretensiones ya deben estar sobre sus mesas, cada minuto que pasa, son minutos de vida los que está perdiendo. Gracias por su tiempo, confiamos en que pueda hacer su trabajo de manera correcta y justa", subrayó la declaración.

El activista y su hermana han sido víctimas de constante represión por parte del régimen cubano. Omara viajó a Estados Unidos el pasado año para recibir un tratamiento oncológico, tras denunciar que en Cuba le dificultaban el acceso a las medicinas o le daban medicamentos placebos. El 25 de junio pasado, cuando se disponía a abordar un avión para regresar a su país, el gobierno le prohibió el retorno.

Al iniciar su huelga, el biólogo cubano envió un mensaje a la ONU donde aclaró: "¡Queremos volver a casa, y reunirnos con nuestra madre, aunque el gobierno de Cuba continúe atacándonos! Es nuestro legítimo derecho echar la suerte con nuestra madre, y luchar cívicamente por nuestros derechos y libertades, ¿dónde hay delito en esto? ¿Pueden verse reflejados ustedes en nuestro espejo, por roto que esté? ¡Ayúdennos a regresar a casa!".

Apoyo a Ariel Ruiz Urquiola. Captura post en Facebook.

Ariel Ruiz Urquiola se ha dirigido en otras ocasiones a la ACNUDH para que interceda en asuntos relacionados con Cuba y durante la pandemia del coronavirus pidió, junto a otros cientos de ciudadanos cubanos, una intervención humanitaria en la isla.