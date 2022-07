Seguridad del Estado cita a periodista Luz Escobar: "Su trabajo es intimidarme"

La Seguridad del Estado cubana citó para interrogatorio a la periodista independiente Luz Escobar, cuando comienza la cuenta regresiva para el primer aniversario de las históricas protestas del 11 de julio en el país.

La reportera, víctima del acoso constante del régimen cubano, dijo que según le informaron, debía presentarse este viernes a las 10:00 am en la oficina del Carnet de Identidad para una entrevista.

"El oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Ramsés, y que me reprime con frecuencia, me ha llamado esta tarde para decirme que estoy citada mañana a las 10am a la oficina del Carnet de Identidad para una “entrevista”", denunció en su perfil de Twitter.

El represor le aclaró que "con las nuevas regulaciones" en el país ya "no están obligados" a hacer una citación formal por escrito, sino que esta podría realizarse por vía telefónica.

"Mi teléfono sonó y en cuanto sentí el metal de su voz supe que era él. Yo no quiero saber quién es. No quiero conocerlo. Me da mucha rabia saber de su existencia", expresó Escobar.

Afirma que el trabajo de la Seguridad del Estado "es intimidarme" y que seguramente es lo que harían durante el interrogatorio.

"Es lo que me va a tocar mañana. Amenazas en mi contra ante el terror que siente ahora mismo el poder por la cercanía del primer aniversario del #11J. Voy a ir a ese lugar mañana, voy a ir porque ya los conozco y sé que si no voy, vendrán a mi casa y la verdad es que con ellos prefiero ahorrarme trámites. Informar no es delito", defendió la reportera, que trabaja para el diario independiente 14ymedio.

El pasado año, tras las protestas antigubernamentales del llamado 11J, la Seguridad del Estado implantó a la reportera un régimen de arresto domiciliario que se extendió por varias semanas. Incluso, fue impedida de salir a la calle hasta en los días festivos por el 26 de julio en el país.

Cuando se avecina el 11 de julio, las autoridades de la isla han incrementado la represión y la intimidación contra activistas, opositores y reporteros independientes, según consta en varias denuncias en redes sociales.

En mayo pasado Escobar obtuvo el Premio Internacional de Periodismo El Mundo en la categoría Libertad de Prensa, como reconocimiento a su trabajo, a pesar del acoso y la represión del gobierno castrista.

La creación de este importante galardón se hizo a la memoria de los periodistas de El Mundo Julio A. Parrado, víctima de la guerra de Irak, Julio Fuentes, asesinado en Afganistán, y José Luis López de Lacalle, columnista asesinado por ETA.

El recién nombrado director del prestigioso medio de comunicación ibérico, Joaquín Manso, calificó a la periodista cubana como "una de las plumas digitales que mejor ha sabido describir la decadencia de la revolución".