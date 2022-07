"Aquí, nadie come miedo", dice Lis Cuesta y los cubanos responden: "Aquí nadie come"

Lis Cuesta ha vuelto a pifiar en las redes sociales y los cubanos no se lo perdonaron.

La esposa de Miguel Díaz-Canel compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, donde no se le ocurrió escribir una frase más desafortunada que la de "aquí nadie come miedo", a la que numerosos internautas respondieron: "Aquí nadie come nada", en alusión a la falta de alimentos en Cuba.

"Aquí, nadie come miedo, es para adelante. Respeto y fuerzas para los que no se desaniman: una lágrima, una sacudida y seguiremos dando batalla. La Patria os contempla orgullosa", dijo Lis, a propósito del incendio ocurrido el viernes en la termoeléctrica de Holguín.

La conocida como "primera dama" de Cuba compartió un tuit de su esposo en el que este llamó a "los héroes de Felton" a no desalentarse tras el siniestro, que provocó severos daños en la instalación eléctrica.

"Hay que seguir insistiendo, sin desánimos. La guerra está por ganarse y el esfuerzo necesita entusiasmo para encenderse", expresó Díaz-Canel.

Numerosos usuarios de la plataforma le aclararon a Cuesta que en Cuba "nadie come miedo ni come nada", y añadieron que el culpable de ello es, precisamente, su esposo junto a su equipo de gobierno.

"Rectifica, aquí nadie come nada porque no hay ni qué comer. Dejen los remiendos, lo que hay es que ponerle plata a todo, porque Cuba se cae a pedazos, menos los hoteles que han hecho a costa del bienestar del pueblo", señaló el usuario identificado como Rita Hayworth.

"NADIE come porque el país que dirige tu esposo y los Castro no puede brindar alimentos", sostuvo una emigrada.

"Ustedes no comen miedo, ustedes comen langostas, camarones, carne de res, de búfalo, salmón, etc. Miedo come el pueblo que no puede decir lo que siente sin ser encarcelado", aseguró McDonald’s Cuba.

"Ustedes no comen miedo porque tienen a los militares de su lado, miedo tiene el pueblo que está desprotegido, amenazado e intimidado. Ustedes saben que el pueblo no está de su lado, ustedes son malos de estirpe", afirmó un internauta.

"Qué fácil se acomodan los ideales cuando no nos falta nada, no se puede pedir más sacrificios de los que hacemos a diario. Hay que ver si cuando no tenga corriente, ni leche, ni comida para los niños, etc, ve las cosas igual", comentó otro.

"¿No les da pena, en serio? Mientras esos trabajadores hacen lo mejor que pueden, a pesar de que la maquinaria es vieja y es obvio que se va a volver a romper... Dan asco, y perdón la expresión, pero esto tiene que cambiar", dijo el usuario UPLL.

"Claro, a ti no te quitan la corriente, tú disfrutas de los privilegios que el pueblo carece", subrayó el internauta Cuba Libre.

"No, no, ustedes no comen eso porque tienen de todos tipos de comida, pero el cubano que pasa trabajo tiene que batallar para tener algo, no seas cabrona", comentó un joven.