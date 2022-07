Fallece Tony Sirico, estrella de la serie estadounidense "The Sopranos"

El actor estadounidense Gennaro Anthony Sirico, más conocido como Tony Sirico, falleció este 8 de julio a los 79 años.

La noticia de la muerte del intérprete de Peter Paul "Paulie Walnuts" Gualtieri en la serie “The Sopranos” de HBO, fue dada a conocer por su hermano Robert Sirico y el mánager del actor Bob McGowan a través de Facebook.

“Con gran tristeza, pero con increíble orgullo, amor y un montón de gratos recuerdos, la familia de Gennaro Anthony “Tony” Sirico desea informarles de su muerte en la mañana del 8 de julio de 2022. Tony es sobrevivido por sus dos queridos hijos, Joanne Sirico Bello y Richard Sirico, nietos, hermanos, sobrinas, sobrinos y muchos otros parientes", señala el post en la red social.

Captura / Facebook Robert Sirico

Según la publicación, el hermano de Tony Sirico desarrolló este sábado en la Basílica de Regina Pacis, Brooklyn, Nueva York, una misa de entierro cristiano en su memoria.

La familia, que no ha dado a conocer las causas de su muerte, agradeció “las muchas expresiones de cariño, oración y condolencias” y pidió al público respeto a la privacidad de los dolientes durante el duelo.

Otro post en Facebook del hermano del actor añade: “Nuestra familia ha sido literalmente inundada con muchas, muchas expresiones amables de admiración por el trabajo de mi hermano Tony en el cine y la televisión. Agradecemos especialmente las promesas de oración y apoyo de todo el mundo”.

Captura / Facebook Robert Sirico

“El gran número de notas y la expresión de simpatía hacen difícil responder personalmente a cada gesto amoroso”, añadió Robert Sirico, agradeciendo a todos por sus mensajes.

Otro que hizo pública sus condolencias a través de Instagram fue el coprotagonista de "The Sopranos", Michael Imperioli.

“Me duele decir que mi querido amigo, colega y compañero de fatigas, el gran Tony Sirico, ha fallecido hoy. Tony era como nadie: era tan duro, tan leal y tan grande de corazón como nadie que haya conocido. Estuve a su lado en muchas cosas: en los buenos y en los malos momentos. Pero sobre todo en los buenos. Y nos reímos mucho”.

Sobre sus momentos juntos en las actuaciones para la serie de la plataforma streaming y la huella que deja su amigo añadió: “Encontramos un ritmo como Christopher y Paulie y estoy orgulloso de decir que hice muchos de mis mejores y más divertidos trabajos con mi querido amigo Tony. Le echaré de menos siempre. Es realmente insustituible. Mando un abrazo a su familia, a sus amigos y a sus muchos fans. Era muy querido y nunca será olvidado. Hoy tengo el corazón roto".

"Tony Sirico era un talento tremendo e irrepetible. En "The Sopranos", su legendaria actuación como el inquebrantable Paulie Walnuts lo convirtió en un icono, amado por sus chistes y su firme devoción. La familia de HBO le echará mucho de menos", añadió la plataforma streaming en su cuenta oficial de Facebook.

Captura / Facebook HBO

Tony Sirico será también recordado por sus interpretaciones en las películas Goodfellas (1990), Mighty Aphrodite (1995), Everyone Says I Love You de 1996, Mob Queen (1998), Mob Queen (1998), la serie Lilyhammer (2012) y el filme de 2016 Café Society.

No obstante, la actuación con la que alcanzó mayor popularidad y reconocimiento de la audiencia fue "The Sopranos", la serie de televisión norteamericana que se estrenó en 1999.

