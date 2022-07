Actriz Judith González pide coherencia a los cubanos: A EE.UU. se viene a trabajar

La actriz Judith González, conocida por interpretar a Magdalena La Pelúa, pidió coherencia a los cubanos que viven en Estados Unidos.

La comediante se refirió a varias reacciones de cubanos de Miami que se han hecho virales luego de ganar la rifa de pasajes gratis a Cuba de dos agencias del sur de Florida, y que consideró desproporcionadas.

Si bien González aclaró que no está en contra de que ninguno de sus coterráneos viaje a Cuba a visitar a su familia, sí dijo que no se deben olvidar las razones por las que se tuvieron que ir de su país.

"He visto gente con un grado de esquizofrenia enorme, que si en este país nadie me da ayuda. Señor, en este país usted lo único que tenía que hacer era llegar a trabajar, porque este es un país que el que llega a trabajar vive dignamente y nadie lo tiene que mantener", dijo sobre el caso particular de un cubano que dijo que posiblemente usaría el pasaje para regresar a vivir a Cuba porque en Estados Unidos no tiene ayuda.

La actriz resaltó que los cubanos que llegan a Estados Unidos con la idea de vivir del gobierno están "equivocados": "Hubiera seguido viviendo del gobierno y de la dictadura en Cuba".

Judith exhortó a los cubanos que se van de la isla a ser más consecuentes con sus decisiones y no reaccionar a los viajes a Cuba como si se tratara de viajar "al paraíso, porque usted está regresando al lugar del que se tuvo que ir".

"Nosotros los cubanos tenemos que empezar a ser un poquito coherentes. ¿Se te olvidó el trabajo que pasaste pa coger esa visa, para cruzar la frontera o que viniste en balsa? Ve, no hay ningún problema, pero no salgas gritándolo a la calle por respeto a los otros. Por respeto a los que están presos en Cuba por pedir un cambio, porque hay un régimen totalitario que acaba con el pueblo de Cuba", espetó.

"Si usted tuvo la posibilidad de salir de ese calvario, usted lo mínimo que puede hacer es agradecer. Coherencia, por dios. ¿Ya se te olvidó cuando estabas allá comiéndote un cable? Nosotros los cubanos estamos jodidos de verdad, acabaron con la psiquis de todos nosotros", lamentó la actriz.

Las agencias Cubamax y Aerocuba rifaron este fin de semana en Miami 500 pasajes para ir a Cuba gratis, una iniciativa que llega tras el levantamiento de las restricciones de vuelos a la isla impuestas por la administración de Donald Trump. Los boletos incluyen cinco ciudades: Varadero, Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.