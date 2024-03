La Diosa se estrenará en el teatro con la obra "Monólogos de la vagina"

La Diosa está a punto de comenzar un proyecto en el que por primera vez incursionará en el teatro, una experiencia completamente nueva para la artista.

Junto a Zulema Cruz y Judith González, la cantante protagonizará la obra “Monólogos de la vagina” que se presentará el próximo 15 y 16 de marzo en el Teatro Trail de Miami.

“Estamos muy contentas de haber formado este trío que es sin guitarra”, aseguró Judith en un video que compartieron en Instagram promocionando esta presentación.

Sobre esta oportunidad en su carrera La Diosa confesó sentirse “emocionada, estoy viviendo un momento bien lindo en mi vida, algo nuevo que estoy disfrutando la verdad”.

Con su vasta experiencia Zulema llenó de elogios a La Diosa por su actuación: “Les digo que me quedé impresionada porque fue su primera lectura, así que te va a ir bien mamita no tengas miedo. Tú vas a poder actuar la que no va a poder cantar soy yo con la voz de pelotero esta que tengo”.

Con estas tres artistas y el nombre de la obra es suficiente para saber que vienen momentos bien picantes con esta puesta en escena.