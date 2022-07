Exiliados cubanos conmemoraron en Miami el primer aniversario del 11J

Los exiliados cubanos en Miami salieron a las calles de esa ciudad del sur de Florida para conmemorar el primer aniversario de las protestas populares del 11J contra el régimen en la isla.

Los cubanos marcharon este lunes para mostrar su apoyo su hermanos y a los presos políticos por manifestarse, además de exigir al gobierno de Estados Unidos que apoye el cambio en Cuba y de cuestionar a Canadá y a la Unión Europea por financiar la represión del régimen contra la oposición, reportó EFE.

Tras la caminata por la libertad en Cuba, que recorrió la calle Ocho de la Pequeña Habana hasta llegar a un monumento dedicado a los héroes cubanos, líderes del exilio cubano expresaron su apoyo a los manifestantes del 11J, a sus familiares y a la valentía de todos los que salieron a protestar contra la dictadura.

“Les quiero decir a los que están ilusionados porque no hemos derrotado a la dictadura, decirle que los mismos 63 años ellos llevan intentando derrotar la esperanza de una Cuba libre y no han podido. No canten victoria, la lucha continúa. Vamos a vencer”, dijo el activista político Eliécer Ávila en un encuentro de la comunidad cubana, tras la marcha, en la sede de la Brigada 2506, donde se agrupan los veteranos de Bahía Cochino.

En la sede de la Brigada 2506, el comisionado de Miami Joe Carollo dijo que “la batalla por la libertad de Cuba no ha terminado".

Junto a Carollo, también asistieron al acto conmemorativo en el que se proyectó un vídeo con escenas de las protestas del 11J y de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad, los alcaldes de Miami, Francis Suárez, y Doral, Juan Carlos Bermúdez.

"El levantamiento no se ha detenido", dijo en ese acto Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien, además, pidió al gobierno de Biden que ayude a los cubanos que quieren "libertad y democracia" a conseguirlas y le instó a que convenza a las "democracias occidentales" proveedoras del "dinero duro que el Gobierno cubano usa para operar y reprimir" de la necesidad de que corten el flujo a una "dictadura de 63 años".

Por su parte, el congresista republicano de origen cubano Mario Díaz-Balart en una rueda de prensa de este lunes recordó, además, que “vergonzosamente, la lucha del pueblo cubano no ha sido una prioridad para la Administración Biden. Peor aún, en este momento crítico para el pueblo cubano ha optado por apoyar al régimen con sanciones debilitadas, mayores ingresos y recortes en la Oficina de Transmisiones a Cuba".

También en la jornada, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez demandó al presidente estadounidense "la condena del régimen comunista por sus décadas de opresión" y que respalde las demandas de liberación de presos políticos y de elecciones libres.

Según EFE, en las ciudades de Washington, Nueva York, Tampa, Las Vegas y Los Ángeles también los cubanos salieron a conmemorar el aniversario del 11J y expresar su condena al régimen de la isla.

Este lunes , también el popular músico Willy Chirino se emocionó al recordar las históricas manifestaciones de protesta del 11J en Cuba, y llamó a mantener viva la llama de libertad que ese día prendió en los corazones de millones de cubanos, dentro y fuera de la Isla.

“Hola amigos, mi nombre es Willy Chirino y yo soy cubano. Hoy he querido acudir ante ustedes para recordar, conmemorar y celebrar las acciones de los valientes héroes de mi tierra que hace exactamente un año salieron a las calles de mi Cuba, esta Cuba de todos, exigiendo Libertad” dijo en una transmisión a través de Facebook.

Citando al Apóstol José Martí, el músico afirmó que “cuando de la Libertad se trata, todo al fuego, hasta el Arte, para alimentar la hoguera”. Según Willy, esas palabras -que ha repetido en innumerables ocasiones- se convirtieron en su mantra “porque en ellas encontré mi papel como artista de la crisis que sufre mi pueblo”.