Nancy González elogia actuación de Mayra Mazorra en telenovela cubana "Tan lejos y tan cerca"

La telenovela “Tan lejos y tan ceca” que actualmente transmite la televisión cubana continúa acaparando las miradas no solo por su historia central sino también por algunas actuaciones que han logrado conmover a muchos espectadores.

Ese es el caso de la actriz cubana Mayra Mazorra quien ha sido el centro de varios elogios por su interpretación en el dramatizado, incluido el que ha hecho su colega Nancy González.

A través de su cuenta en Facebook, la también actriz aprovechó la oportunidad para referirse a la magnífica actuación de Mayra Mazorra en el último capítulo de la telenovela transmitido este lunes.

“Mayra Mazorra, es la actriz que he visto crecer desde los tiempos de la escuela, a la que aprecio por su sencillez y su talento. A ella quiero dirigirme hoy. Amiga hace mil años que no nos vemos, pero estoy siguiendo tu trabajo en esta novela que está al aire y quiero darte mi impresión. En efecto tienes un personaje muy bien logrado”, escribió Nancy González en la publicación.

De una grande de la escena cubana a otra, así fueron las reflexiones que dejó Nancy sobre la actuación de Mayra: “Te confieso que hay cosas de la teoría actoral que siempre me han parecido utópicas una de ellas es que no hay personaje pequeño... pues amiga estoy recibiendo una clase magistral con ese personaje que has dibujado y en el capítulo de hoy he experimentado algo singular”.

La protagonista de la película Los Zafiros. Locura azul (1997) compartió sus criterios sobre la importancia de valorar el trabajo de los colegas en el mundo de la actuación: “Ante todo quiero decirte que soy una defensora del género y la más fiel seguidora del trabajo de todos mis colegas aun cuando no forme parte del elenco, cosa que veo raro en nuestro medio donde se acostumbra a menospreciar el trabajo de los programas ajenos, no es mi caso, yo lo veo con respeto y eso sí, me precio de celebrar a aquellos que destacan”.

“Hoy las palmas son para ti, -aseguró Nancy González. En un capítulo demasiado cargado de drama, donde muchos actores tuvieron un momento catártico, lo cual me parece un desacierto del guion que debió escalarlo para el mejor disfrute y el poder valorar por separado el trabajo de cada actor, aunque no puedo censurar a ninguno porque realmente estuvieron muy bien, pero la comparación surge desde el sentimiento y ese vibró cuando tuviste tu momento, aún de espalda, con tu rostro escondido, tocaste lo profundo”, continuó en su aplaudido post en redes.

A juicio de Nancy la interpretación que regaló Mayra Mazorra en el capítulo 30 de este lunes fue una muestra del verdadero significado detrás de una buena actuación: “Otra lección que nos dejaron los profes soviéticos, que siempre he considerado válida y tú lo has demostrado hoy: "vale más la lágrima del espectador, que la lágrima del actor".

“Yo no vi tu rostro, no necesité ver ese detalle con el que muchos se conforman, pero tu voz, tu trabajo todo, me provocó las únicas lágrimas de la noche con el dolor más profundo”, confesó Nancy González.

“Gracias por el disfrute de mover mis emociones. Estoy segura que no soy la única. Felicidades amiga, estás genial. Un beso grande”, concluyó la actriz su mensaje.

En “Tan lejos y tan cerca” Mayra Mazorra da vida al personaje de Miriam, una mujer enferma que necesita cuidados especiales.

La relación entre Miriam y su hija, una deportista de levantamiento de pesas interpretada por la actriz Yaité Ruiz, recrea las dificultades que debe afrontar una familia cuando algunos de sus integrantes asumen el papel de cuidadores, muchas veces en detrimento de su vida profesional y personal.

Aunque la historia entre esta madre y su hija es secundaria dentro de la telenovela, que trata fundamentalmente de la relación amorosa entre una doctora y su pareja en medio de la pandemia de la COVID-19, la actuación de Mayra ha logrado impactar y conmover a quienes siguen el dramatizado cada lunes, miércoles y viernes en las noches del canal Cubavisión.

Mayra Mazorra ha interpretado otros papeles con los que ha demostrado más de una vez su capacidades actorales. En el cine destaca su participación en las películas El Benny (2006), en la que dio vida a la madre del Bárbaro del Ritmo, y El viaje extraordinario (2018).

En el teatro también ha convencido al público con sus actuaciones. En 2020, protagonizó el unipersonal En privado con la reina, una obra den la que interpretó a Celeste Mendoza, la cantante y bailarina cubana apodada La Reina del Guaguancó.

Con esta actuación, Mayra recibió el Premio Caricato de Actuación y se presentó en escenarios fuera de la isla como el Festival Virtual Internacional de Teatro Estación México 2020.

