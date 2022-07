Ulises Toirac lamenta muerte de su perrita: "La más dulce y tierna que he conocido"

El humorista cubano Ulises Toirac lamentó este viernes la muerte de su su perrita Lizzy, mascota suya y de su esposa desde hace cinco años.

"Finalmente la enfermedad le ganó la pelea, pero se fue guerreando", anunció en su muro de Facebook.

El actor quiso dar la noticia porque muchos amigos lo ayudaron durante la dolencia de la perrita, muchos se interesaron por su salud y también para frenar las especulaciones de por qué no hizo su habitual directa de los viernes.

Foto: Captura de Facebook / Ulises Toirac

"Quiero recordar que Lizzy ha sido la perra más dulce y tierna que he conocido. Y también la más zorra. Solía pegarse cuando yo comía y evitaba que le mirara los ojos mientras lograba no perderle pie ni pisada a mi tenedor cuando yo no la miraba. Disfrutaba salir a la calle ya convertida en dueña del barrio, al punto de no poder cambiar sus arreos de lugar porque al menor ruido de las cadenitas, ya era imposible no ceder a sus brincos y ladridos ni a su corretaje simpático por toda la casa", relató.

Ulises recordó que antes de llegar a su casa, Lizzy era una perra callejera, y que ella en retribución, les dio su alegría, su talento natural para el juego y su cariño.

"Agradeció la vida que pudimos darle cuando la sacamos de las calles, e hizo la nuestra mil veces más dichosa de lo que se la hicimos a ella. Descansa, peyita. Siempre siempre nos vamos a amar, ¿si?", aseguró.

Cientos de amigos y seguidores le enviaron su solidaridad al humorista.

"La hiciste sentir feliz en sus últimos años, se fue acompañada y querida. Solo hay que ver lo bella y cuidadita que estaba", le dijo un periodista.

"Tuvo una buena vida a tu lado, estoy seguro. Cuando el dolor se apacigüe, recuerda que en la calle hay un montón de infelices esperando por ti", señaló un internauta.

"Fue feliz gracias a ustedes. Sé lo que es perder un amigo fiel, uno más de la familia, ellos son incondicionales y duele mucho", afirmó una cuentapropista.

En junio pasado, Ulises Toirac narró la historia de Lizzy, a la que definió como "una callejera hermosa" que debía tener "algún gen de perro labrador por determinadas características de su apariencia".

Recordó que hace cinco años la recogió de la calle y la adoptó como un miembro más de su familia, luego de que su esposa la viera deambular en los bajos de su trabajo "siempre con sus ojazos brillando, bajo una piel llena de heridas y casi totalmente en carne viva".

"Se hizo dueña primero de la casa, luego de la cuadra y finalmente del barrio. En la medida que recuperaba su lozanía para solo quedar una cicatriz de la sarna en uno de sus costados, aumentaba su confianza y al parecer su creencia en que era la dueña de todo aquello", relató el actor.

"No hay perra más jodedora y apacible a la vez, más zorra y 'bajeadora'. Ni más inteligente. Ni siquiera hay que decirle las cosas. Entiende las señas con toda perfección", agregó.