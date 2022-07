Cubanas en la final del Campeonato del Caribe de baloncesto

Selección cubana de baloncesto femenino Foto © Cubadebate/ Jorge Luis Coll

La selección cubana de baloncesto fememino derrotó al equipo de Jamaica 97 puntos por 36 para asegurar un cupo en la final del Campeonato del Caribe de ese deporte, donde enfrentarán al conjunto de República Dominicana.

De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, la representación nacional se impuso en todos los cuartos del partido con pizarras de 22-11, 20-13, 32-4, 23-8, lo que le permitió además mantener el invicto en el torneo, que tiene como sede el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.

“En el juego de hoy empezaron un poco erráticas, muy confiadas. Entonces tuve que hacer algunos movimientos y en el tiempo intermedio llamarles la atención para que no se confiaran. A partir de ahí empezamos a ver que las muchachas más jóvenes llevaron el peso de este partido. Ya logramos uno de los dos cupos y mañana vamos por la victoria”, afirmó el entrenador cubano Márgaro Pedroso.

Sus discípulas estuvieron encabezadas por la atleta capitalina Yaiset Fraguela, quien logró sumar 28 unidades: 20 puntos en canastas, seis rebotes y tres asistencias. La experimentada pivot Yamara Amargo aportó 16 puntos, en tanto Bexy Claro logró 10.

“Teníamos como meta hacer 20 puntos por cada cuarto. El objetivo se cumplió y mañana el terreno dirá la última palabra. Teniendo una buena defensa, tendremos una buena ofensiva”, comentó Amargo sobre el partido. La atleta está considerada como la mejor de la disciplina en los últimos años.

En general el juego de las cubanas tuvo como puntos fuertes la defensa y los contraataques, en los que doblegaron a las rivales, a base de velocidad y pases rápidos en la cancha. El equipo de la isla también aprovechó que la selección contraria perdió el balón en 30 ocasiones y que tenían una banca más fuerte, pues las suplentes aportaron 52 anotaciones a la victoria.

Este domingo tendrá lugar la final de este certamen. Para llegar a esta instancia las atletas de República Dominicana vencieron a sus similares de Bahamas 81-58. De acuerdo con el sitio oficial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), la base Yohanna Morton tuvo el mayor peso en el encuentro, con un total de 14 puntos, 11 asistencias, siete rebotes y cinco robos de balón.

Tanto cubanas como dominicanas aseguraron su cupo al Campeonato Centrobasket Femenino previsto para el mes de noviembre. La tercera plaza queda en disputa precisamente entre los seleccionados de Bahamas y Jamaica, que se enfrentan esta noche en la cancha de la instalación deportiva habanera.

El deporte de las canastas atraviesa, como otras disciplinas deportivas cubanas, una difícil etapa, marcada por rendimientos poco estables en los que sin dudas influyen la fuga de nuevos talentos y la falta de fogueo internacional.

En junio pasado trascendió que la baloncestista Lianyi Becquer Leblanch, quien se encontraba en México jugando para el equipo profesional de Aguascalientes, decidió huir a Estados Unidos y no regresar al país.

"A mí me cerraron el contrato, al cerrarme el contrato yo decidí no regresar a Cuba, porque según me decían mis entrenadores, que si volvía iba a pasar mucho trabajo para volver a salir, aunque yo llevara muchos años en la selección", dijo la atleta en entrevista con el canal América TeVé.

Recientemente la exjugadora Zuleira Aties contó en una entrevista que desde 2003 dejó de militar en el equipo cubano por la falta de resultados y las pocas condiciones que tenían para progresar. Hoy milita en la liga profesional en Perú, país donde reside, y sueña con dirigir en la primera división del baloncesto de ese país.

Sobre sus motivos para salir de la isla dijo que “no me sentía a gusto. Yo tenía que explotar mi potencial como jugadora a nivel internacional. Veía compañeras que se retiraban y nadie se acordaba de ellas; eran menos que nada. Me dije: no voy a ser una de ellas. Darle la vida a la selección ¿para qué? Así supe que tenía que irme, jugar en otras ligas y poder sacar mi familia hacia adelante”.