MINSAP reporta 81 casos de COVID en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Cuba (MINSAP) reportó 81 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y confirmó de esta manera lo que consideran un ligero repunte de la pandemia en el país.

Indicaron que al cierre de los datos epidemiológicos este domingo se encuentran ingresados en Cuba 598 pacientes, de los cuales 272 se consideran sospechosos de tener el virus y 326 son confirmados activos. Hay dos pacientes reportados como críticos y otros dos en estado grave.

Entre las personas diagnosticadas en las 24 horas recientes, hubo 71 casos que fueron contactos de pacientes confirmados, otros tres con fuente de infección en el extranjero y siete sin fuente de infección conocida.

El MINSAP solo analizó en toda Cuba este domingo 2,842 muestras para la vigilancia epidemiológica y de ellas 81 fueron positivas.

Muchos cubanos aseguran que al presentarse con síntomas de coronavirus en los consultorios, policlínicos y hospitales del país, los médicos les explican que no hay pruebas para verificar si tienen o no el virus. En los comentarios a la publicación del MINSAP, varias personas indicaron que no confían en estas estadísticas.

"Los datos son mentira porque llegas con los síntomas y no te hacen el test. Te mandan para la casa a cuidarte y tomar medicina natural porque ni hay pastillas, ni hay test para saber si lo tienes. La respuesta que están dando en los hospitales es que ya eso es un catarro que anda por ahí y que si no están a punto de ingreso ni se les realiza PCR, ni se tratan como casos positivos", denunció una usuaria en Facebook.

La cubana aseguró además que los "medicamentos que hay solo son para pacientes ingresados. Después les gusta ponerse la medalla por el TV de que somos potencia médica y no hay ni con qué atenderte", dijo.

La semana pasada el MINSAP indicó que había un ligero incremento en la cantidad de casos reportados positivos, pero no han informado sobre la puesta en marcha de medidas restrictivas, por el momento.

También varias personas pidieron a las autoridades de Salud cubanas las estadísticas oficiales sobre los casos de dengue, pues hay una epidemia que afecta al país y la prensa oficialista no ofrece suficiente información al respecto.

A mediados de julio el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda confirmó que hasta junio se dieron en Cuba más de tres mil casos de dengue y que circulan los serotipos 1, 2 y 3 del virus.

Ambas epidemias golpean a la población cubana en un momento crítico en que no hay medicamentos para hacer tratamientos en casa ni en los centros hospitalarios.

La semana pasada Portal Miranda indicó que la escasez de medicinas en Cuba no se resolverá a corto plazo. Reconoció que la situación es difícil desde el punto de vista del abastecimiento y dijo que el gobierno evalúa alternativas para resolver el problema.

Los fármacos escasean en la red de farmacias y en los hospitales. Esto impacta negativamente en la atención a la población y deteriora cada vez más la calidad de los servicios de salud en Cuba.