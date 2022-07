Abuela cubana denuncia escasez de medicinas: No hay nada, solo te mandan baños con hierba

La madre cubana, y abuela de tres niños pequeños, Yudeisi Cuevas Suárez denunció este lunes que no hay medicinas para tratar las lesiones que padecen sus nietos y que los médicos solo ofrecen alternativas naturales.

“Hoy me he decidido a escribir nuevamente por la sencilla razón: que no hay medicamento para las lesiones de mis niños. Voy al médico y no hay nada, solo te manda baños con hierba”, lamentó en una publicación en Facebook que acompañó con dos fotos.

Captura de Facebook / Yudeisi Suárez

En declaraciones a CiberCuba, la señora precisó que las imágenes de las lesiones pertenecen no a uno, sino a dos de sus nietos: “Hace una semana fue que le empezó a salir a uno de ellos, en el pie; y al otro, en la cabeza, porque son los dos jimaguas”.

Inicialmente, explicó, “era como un salpullido del calor y se le fueron agrandando hasta que se le puso así. Se le convirtió en una dermatitis infectada”. La imposibilidad de tratar a tiempo las lesiones por falta de fármacos ha devenido en una infección de la piel que se agudiza a medida que pasan los días. “Estoy al volverme loca”, sentenció.

La abuela, quien reside en una vivienda en malas condiciones constructivas y ha exigido a las autoridades que cumplan con los beneficios que el Estado dice brindar a las madres con familias numerosas, cuestionó además la falta de medicamentos controlados en su publicación.

“Yo me pregunto, los medicamentos controlados ¿dónde están?, porque mis nietos toman Ketotifeno y hace más de tres meses que no entran”, agregó en referencia a un antihistamínico que se vende por tarjetón médico, para tratamiento prolongado de procesos alérgicos.

La situación se agrava ante el desabastecimiento de antibióticos que, llegado a este punto de las lesiones, es lo que necesitan los pequeños para tratar la infección.

“Ya no aguanto más, estoy a punto de explotar, pase lo que pase. Ya se le [va] a convertir en una dermatitis, la cual lleva antibiótico Cefalexina y tampoco la hay. ¿Qué hago?”, preguntó.

Este lunes las autoridades cubanas anunciaron que se reanuda la producción nacional de Cefalexina, después de ocho meses sin fabricarse en Cuba. Sin embargo, el antibiótico de alta demanda popular solo estará disponible a partir de finales de este mes y apenas cubrirá la demanda por aproximadamente 60 días.

“Ya hice una directa hace unos meses y no me importaron los comentarios negativos porque son mis seres queridos los que están en estas condiciones: unos niños que solo tienen un añito”, subrayó la abuela cubana.

En mayo de este año, Yudeisi denunció que le fue negada asistencia social a su familia y que todo lo que dice el mandatario Miguel Díaz-Canel es mentira.

La señora convive con tres hijos menores de edad, tres nietos, además de su hija embarazada de jimaguas, en un inmueble en condiciones deplorables desde hace siete años, por lo que la pensión que recibe de 5,650 CUP no es suficiente.

“Vivo en La Habana en pésimas condiciones con ocho menores y este gobierno me ha comido a mentira. Ya no aguanto más, lo que tenga que hacer por mis hijos, lo haré”, dijo a CiberCuba en aquel momento. A sus precarias condiciones de vida, ahora se suman los problemas de salud de sus nietos y la imposibilidad de encontrar una cura.

La semana pasada el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, advirtió que la escasez de medicamentos e insumos médicos no se resolverá a corto plazo. Lo mismo confirmaron directivos de farmacéuticas del país esta semana.

“La situación que tenemos hoy con los medicamentos, tanto los que fabrica la industria biofarmacéutica como los importados, es muy compleja”, reconoció el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, y agregó que “actualmente se contabilizan en falta más de 150 fármacos de los producidos por BioCubaFarma, que no están en la red de farmacias u hospitales”.

Ante la crisis sanitaria que ya se vuelve crónica en el país, varias madres han tomado las redes sociales para pedir medicamentos o expresar su descontento y exigir soluciones a las enfermedades que aquejan a sus hijos.

Tal fue el caso de Claudia García Rodríguez, de Cienfuegos, quien la semana pasada lanzó un llamado en Facebook para obtener permetrina y curar la sarna de su bebé recién nacida. Este martes otra madre cubana desesperada reclamó a médicos del Hospital Pediátrico de la misma provincia por la atención de su hija, enferma y con fiebre.