Madre cubana explota contra el Gobierno: "Todo lo que dice Díaz-Canel es mentira"

La madre cubana Yudeisi Cuevas Suárez, quien vive en una casa en mal estado constructivo, denunció que le fue negada asistencia social a su familia y que todo lo que dice el mandatario Miguel Díaz-Canel es mentira.

Según sus declaraciones, Yudeisi convive con tres hijos menores de edad, tres nietos, además de su hija embarazada de jimaguas, en un inmueble en condiciones deplorables desde hace siete años, por lo que la pensión que recibe de 5,650 CUP no es suficiente.

En conversación con CiberCuba, la madre dijo estar desesperada porque no encuentra solución a su problema y está dispuesta a todo por sus pequeños: “Vivo en La Habana en pésimas condiciones con ocho menores y este gobierno me ha comido a mentira. Ya no aguanto más, lo que tenga que hacer por mis hijos, lo haré”.

En el texto que publicó este martes en Facebook, Yudeisi cuenta que las autoridades intentan desentenderse de su situación, animándola a que construyera su casa con sus recursos que apenas alcanzan para dar de comer a los niños de casa.

“Me mandaron a hacerlo por esfuerzo propio, pero no aguanto más de tanta falta de respeto”, dijo y acompañó sus demandas de fotos del inmueble y un video con declaraciones suyas.

“El dinero no me alcanza para nada, mi casa se me moja [y] toda esta semana que ha llovido me he empapado. Cuando llueve y se tupe la fosa que tengo en mi casa, se desborda y me inunda la casa de heces fecales”, agregó.

La mujer explicó que le fue negada asistencia social siendo “asistenciada hace 10 años” y lamentó que “son 10 años de mentiras”, de promesas de ayuda que no se cumplen, como cuando perdió su casa en un incendio y no recibió ayuda del gobierno, lo cual considera “una falta de respeto”.

“¿Dónde están las leyes que defienden a las familias y a los menores en este país en Cuba, si hay desalojo?”, se pregunta y asegura que no cree en las autoridades ni en el discurso oficial.

“Todo lo que dice el presidente Díaz-Canel es mentira…Todo lo que dicen en el noticiero, de que ayudan a las madres que tienen más de tres hijos, es mentira”, denunció y agregó que son ocho pequeños a su cuidado que necesitan alimentos. “Quiero solución; quiero ayuda; quiero respuestas”.

En mayo de 2021 entró en vigor el Acuerdo 9009 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que daba prioridad a la asignación de viviendas y recursos financieros para la construcción, rehabilitación, ampliación o remodelación de inmuebles a las madres, padres o tutores legales con tres hijos o más, de hasta 17 años.

Antes, en 2019, apenas 620 madres con tres hijos o más habían sido beneficiadas con el otorgamiento de vivienda, de acuerdo con una nota publicada en 2020 en el periódico Granma.

Sin embargo, de acuerdo al testimonio de la madre, el vicepresidente de la construcción en La Habana, de nombre Elieser, le prometió que, si levantaba la casa con recursos de ella, le sería otorgada la condición de casa habitable, por lo que, con mucho sacrificio, comenzó a levantar paredes, pero el funcionario no ha cumplido con su parte del acuerdo, explicó.

“Me pesa una y mil veces no haber salido a protestar el 11 de julio, que, si se vuelve a hacer otra marcha, lo voy a hacer porque estoy cansada del hambre, la necesidad y la miseria que estoy pasando”, continuó.

“A las madres del 11 de julio no entiendo por qué le quieren dar una chequera. ¿Tienen miedo se tiren para la calle? No sé, si para la calle se va a tirar la mayoría, solo están esperando que le bajen la sanción a los hijos… porque están cansadas de tanta mentira, de tanta hambre, tanta miseria tanta necesidad”, aseguró en alusión a una supuesta ayuda que estaría valorando el gobierno para acallar a quienes tienen hijos en prisión por motivos políticos.

En clara referencia al acoso de oficiales de la Seguridad del Estado sobre las personas que denuncian en Cuba, aclaró: "en la puerta de mi casa no quiero ver a nadie”, y dijo que continuaría reclamando a las autoridades. “Es la primera directa y no voy a parar. Quiero solución. Mañana voy para el Gobierno, pasado al Partido, y si tengo que ir para la plaza de la Revolución en blúmer y ajustador con un cartel de que ‘tengo hambre’ lo voy a hacer”, sentenció.

En similar situación se encuentra Marisbel Sánchez Oliver, residente en Santiago de Cuba, quien hace apenas unos dias denunciara las condiciones paupérrimas de su casa donde vive con cuatro niños, y se preguntaba si alguien debe morir para que las autoridades la escuchen.

En la última semana, al menos dos denuncias han trascendido de inmuebles en peligro de derrumbe donde habitan decenas de personas que tampoco son beneficiadas por el Estado. Una de ellas es un edificio en el Cerro, en este caso el número 110 de Vía Blanca, donde residen 15 familias.