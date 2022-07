Ministerio del Interior cita a madre que se niega a enviar a su hijo al servicio militar

Raisa Velázquez y su hijo Foto © Facebook / Raisa Velázquez

Raisa Velázquez, una madre que se niega a enviar a su hijo al servicio militar, fue citada por las autoridades cubanas para una entrevista el próximo miércoles en la estación policial de Alamar.

“Aquí hago público para que todos sepan que me acaban de citar para mañana a las 3 pm en la PNR de la zona 8 de Alamar, según el oficial Bryan de la contrainteligencia con motivo de entrevista. Mañana mi esposo Nestor Vega estará conmigo en la PNR de Alamar. Todos sabemos que el tema será SERVICIO MILITAR”, informó este martes Velázquez, en un post de su perfil de Facebook.

Citación entregada a Raisa Velázquez

Esta madre cubana reiteró su intención de que su hijo no cumpla el servicio militar obligatorio, como lo estipulan las leyes cubanas, porque teme por la vida de su hijo, está contra del régimen cubano, y no quiere que además que su hijo sea usado para reprimir a la población, como sucedió con jóvenes reclutas en las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

En el post donde informa sobre la citación, Velázquez expuso sus tres razones decisivas por las que se resiste a entregar al muchacho.

“1. no estamos de acuerdo con este SISTEMA, 2. En el servicio militar en Cuba están pasando cosas inexplicables, han muerto jóvenes y no dan explicaciones contundentes, mucho menos creíbles, 3. Están usando a los jóvenes para REPRIMIR a sus semejantes y no voy a permitir que a mi hijo lo usen de esa manera”, enumeró.

El pasado 5 de julio, esta madre había hecho pública su intención de no enviar a su hijo al Servicio Militar, aludiendo a las palabras de Yisel González García, diplomática que en mayo negó en una reunión de Naciones Unidas que el Servicio Militar sea obligatorio en Cuba.

“Me acaban de tocar la puerta para darme la citación de mi hijo para el servicio militar. Le dije a la compañera que vino que Yisel González García dijo en la ONU que el servicio militar en Cuba era VOLUNTARIO, NO obligatorio, y dice la compañera que ella no sabe NADA de eso”, explicó en ese entonces Velázquez; quien precisó que la citación para el chequeo médico de su hijo era nada menos que para el 11 de julio, fecha muy significativa en la historia reciente de la isla.

“Como opositora, cuando vengan de nuevo a tocar mi puerta les diré que mi hijo NO va a defender este SISTEMA, mucho menos a esta DICTADURA, y si tiene algún problema en la escuela o con la terminación de sus estudios por no estar de acuerdo con pasar el servicio militar YO culpo a este GOBIERNO, a esta DICTADURA, a este SISTEMA”, añadió.

En mayo, miles de cubanos reaccionaron indignados en redes sociales cuando Yisel González afirmó en Naciones Unidas, durante una sesión del Comité de los Derechos del Niño (CRC), que el servicio militar en la isla es “voluntario”. La afirmación manipuló el contenido de la ley, donde sí está explícito el carácter obligatorio en el caso de los varones.

La Ley de Defensa Nacional establece que “los ciudadanos del sexo masculino, durante el año en que cumplen los dieciséis años de edad, están en la obligación de formalizar su inscripción en el registro militar”.

La obligatoriedad del Servicio Militar es criticada de forma sistemática por los cubanos, aunque la captación no se detuvo ni durante la pandemia de coronavirus.

En 2019 los tribunales militares cubanos establecieron sanciones para reclutas del Servicio Militar que se autolesionen para ser dados de baja, práctica común con no pocos incidentes lamentables como consecuencia.

Apenas una semana atrás, Jonathan Aldana Sánchez, de 17 años, murió en la unidad 2119 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ubicada en Jiguaní, Granma, mientras cumplía el Servicio Militar Activo, confirmó su madre a CiberCuba.

Lumi Aldana Sánchez, residente en Bayamo, Granma, recibió en la mañana del pasado 29 de junio una llamada de su esposo diciéndole que fuera a la casa “porque había problemas con su hijo”.

“Cuando llegué había unos oficiales esperándome; me piden que me siente y me dan la mala noticia de que mi hijo se dio un tiro. Se me salieron las lágrimas”, recordó la mujer.

El trágico incidente tuvo lugar sobre las ocho de la mañana, poco antes de finalizar la guardia que realizaba el joven, y ahora la familia tiene muchas dudas y preguntas sobre lo que realmente sucedió.