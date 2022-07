Camila Cabello sobre la revolución de Fidel Castro: "Ya con la generación de mi mamá comenzó a desmoronarse"

Camila Cabello Foto © Instagram de la artista

La cantante cubana Camila Cabello se refirió al fracaso de la revolución de Fidel Castro y aseguró que el sueño que le vendieron a la generación de sus abuelos, ya con la generación de su madre "comenzó a desmoronarse".

"La revolución empezó con mis abuelos y para cuando llegó la generación de mi mamá empezó a desmoronarse. Ya la luz se iba por días, había escasez de comida, racionamiento. Entonces la generación de mi mamá estaba como 'ay, este intento de sueño que le vendieron a la generación de mis padres no está funcionando', así que se fue a México y ahí conoció a mi papá", contó Cabello en una entrevista en el programa "Street You Grew Up On", de la actriz estadounidense Kerry Washington.

La intérprete de "Havana" dijo que su mamá, que estudió arquitectura, también se dio cuenta desde ese momento que el desarrollo profesional y económico en Cuba tenían un límite y que nunca iba a poder lograr una vida mejor en la isla.

Camila nació en La Habana y vivió entre Cuba y México hasta los siete años, cuando sus padres decidieron emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para los tres.

"Mi 'érase una vez' no es exactamente lineal, porque estuvimos mudándonos mucho. Nací en Cuba, mi mamá es cubana, mi papá es mexicano. Ellos se conocieron en México", relató.

La cantante recordó momentos de su infancia en Cuba que todavía la acompañan y que la mayoría de sus recuerdos sensoriales provienen de la Calle 86, en Cojímar, donde nació.

Camila contó que el olor a cigarro es una de las cosas que más recuerdos de su niñez desata, porque su abuela, que vivía con ella, fumaba todo el tiempo y tiene muchas vivencias asociadas a ese olor.

"Mi mamá cruzó la frontera mexicana conmigo cuando yo tenía 7 años. Tuvimos que dejar a mi papá atrás. Ella solo llevaba un poco de ropa en una mochila, básicamente nada de dinero, no hablábamos inglés", contó la artista en el programa The Late Late Show with James Corden en abril pasado.

Camila explicó que ella y su madre se acogieron a la entonces vigente política pies secos/pies mojados, y que su papá se juntó con ella tiempo después tras cruzar el río Bravo.

En los últimos años, Camila Cabello ha mantenido una postura de denuncia sobre la realidad de Cuba. Durante la gala de los Premios Latin Billboard 2021, la cantante terminó su presentación con un grito de "Patria y Vida".

También el año pasado, la joven artista presentó en los Premios Juventud en Miami la actuación del tema "Patria y Vida", por Gente de Zona y Yotuel Romero y envió un potente mensaje de apoyo a todos los cubanos que salieron a la calle el 11 de julio para pedir libertad para Cuba.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.