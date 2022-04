Camila Cabello cuenta cómo llegó a EE.UU. por la frontera con su mamá: "Tuvimos que dejar a mi papá atrás"

La cantante cubana Camila Cabello compartió detalles de cómo cruzó la frontera entre México y Estados Unidos junto a su madre cuando apenas tenía siete años.

Camila, de madre cubana y padre mexicano, nació en La Habana y a los cinco años se mudó con su familia a México. Dos años después, sus padres tomaron la decisión de irse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

"Mi mamá cruzó la frontera mexicana conmigo cuando yo tenía 7 años. Tuvimos que dejar a mi papá atrás. Ella solo llevaba un poco de ropa en una mochila, básicamente nada de dinero, no hablaba inglés", dijo durante su participación en el popular espacio Carpool Karaoke del programa The Late Late Show with James Corden.

La cantante contó que su familia le decía que iban a ir a Disney World y que realmente nunca tuvo conciencia de lo que iban a enfrentar. La entonces pequeña Camila emprendió rumbo a una nueva vida solo con su diario y un juguete.

Ella y su madre pudieron llegar a la frontera sur de Estados Unidos y acogerse a la política pies secos/pies mojadas, vigente en aquel entonces y luego aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.

"Mi papá [mexicano] literalmente cruzó nadando el río [Bravo]", contó Camila.

Durante el Carpool Karaoke, Camila Cabello cantó su éxito "Havana" y varias de las canciones que componen su nuevo álbum Familia, dedicado a sus raíces latinas, entre ellas "Don't Go Yet" y "Así es la vida", que canta junto a Ed Sheeran; y otros temas suyos como "Liar", de su segundo álbum de estudio Romance (2019).

