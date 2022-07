Anitta comparte fotos desde el hospital antes de pasar por quirófano: "Estoy muy bien cuidada"

Anitta se encuentra en el hospital para ser operada de endometriosis, un trastorno que le diagnosticaron recientemente y que le provoca fuertes dolores que describió como "insoportables".

Desde el mismo hospital y antes de pasar por quirófano, la cantante brasileña compartió unas historias para comunicar a todos sus fans que estaban preparándola para la cirugía.

"Para todos mis amigos que me han mandando mensajes preocupados por mi salud. Se me olvidó explicarlo en inglés, solo lo dije en portugués, lo siento. Llegué de la gira directo al hospital para iniciar los preparativos de una cirugía que me haré tan pronto mi cuerpo esté preparado", dijo la artista en una historia de Instagram.

Captura Instagram / Anitta

"La cirugía estaba programada antes de que empezase el tour. Tengo algo que se llama endometriosis (muy común en las mujeres alrededor del mundo pero no tan comentado como se debería). Estoy muy bien cuidada, me siento bien y mantendré a todos actualizados", agregó antes de mandarle amor a sus fans..

En otras historias que publicó la cantante, aparecía junto a su pareja, el productor canadiense Murda Beatz, que no ha dejado a su chica sola ni un momento para estar con ella en esta situación. "El mejor enfermero", dijo la cantante, que está bien arropada por los suyos.

Captura Instagram / Anitta

Según explicó la brasileña en el hilo de Twitter que colgó unos días atrás, la operación es sencilla, pero después no podrá hacer muchos esfuerzos.

Captura Instagram / Anitta

Durante siete años, Anitta ha sufrido fuertes dolores sin saber a que se debían, hasta que finalmente le hicieron una resonancia que dio con la causa de su malestar: endometriosis. Tras ser diagnosticada con este trastorno, la brasileña comunicó que pasaría por quirófano para así frenar los dolores después de tanto tiempo y no poner más en riesgo su salud.

Para someterse a esta operación, la intérprete de "Envolver" suspendió su agenda y aunque no especificó cuándo sería la cirugía, al compartir fotos desde el hospital desvela que está a punto de pasar por quirófano. ¡Mucho ánimo!

