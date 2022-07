A punto de volver a ser papá con Khloé Kardashian, Tristan Thompson es cazado con otra mujer en Grecia

Khloé Kardashian y Tristan Thompson Foto © Instagram / Khloé Kardashian, Tristan Thompson

Unos días atrás salió a la luz que Khloé Kardashian y Tristan Thompson están esperando su segundo hijo en común. La noticia, como podía esperarse, puso todo Internet patas arribas, ya que la expareja había puesto punto final a su relación después de la última infidelidad del deportista.

Y mientras llega el momento de conocer al bebé que viene en camino y nacerá mediante gestación subrogada dentro de poco, el jugador de baloncesto está disfrutando de sus vacaciones en Grecia, donde fue cazado paseando de la mano con una mujer por las calles de Mykonos.

Como se ve en las imágenes que publicó TMZ, Tristan luce una camisa de estampado floral y pantalones negros mientras su acompañante lleva un colorido vestido.

Pero si te estás preguntando qué piensa Khloé al respecto de esta pillada de su ex cuando están a punto de ser padres de nuevo, la respuesta es el comentario al que le dio like y decía: "Para los que estén alucinando con este vídeo de Tristan en Grecia junto a otra mujer, Khloé y Tristan están solteros y, de acuerdo al comunicado del representante de ella, no han hablado desde diciembre excepto por cuestiones relativas a la paternidad. No sé por qué sería una locura que Tristan estuviera con otra mujer mientras que sea un buen padre para su hijo".

Con este simple gesto, la empresaria estaría secundando las palabras de la usuaria que dejó este mensaje junto al vídeo de Tristan en Grecia con la misteriosa mujer.

Cabe recordar que la mamá del bebé que están esperando se quedó embarazada en noviembre de 2021, justo antes de que Khloé (y todo el mundo) descubriese que Tristan le había sido infiel con la modelo Maralee Nichols meses antes y que esperaba un bebé con ella fruto de su encuentro.

Tras ese escándalo, Khloé rompió definitivamente con el padre de su hija True, de cuatro años, después de seis años de una relación intermitente marcada por las infidelidades.

El bebé que están esperando será el segundo hijo de la miembro del televisivo Clan, mientras que para Tristan será el cuarto, ya que es papá de True y otros dos niños: Prince, de 5 años, y Theo, de seis meses.

