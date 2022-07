Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, reacciona a las críticas con contundente mensaje: "Pongo lo que quiero"

Toni Costa y Evelyn Beltrán Foto © Instagram / Evelyn Beltrán

Evelyn Beltrán, pareja de Toni Costa, tiene claro que sus redes sociales son para compartir el contenido que ella quiera y si a alguno de sus seguidores no le gusta lo que publica en Instagram, les anima a que la dejen de seguir.

Desde que el bailarín español hizo pública su relación con la joven modelo, su número de seguidores ascendía a la par que los comentarios de sus publicaciones. Muchos de ellos en su apoyo. Pero no todos los mensajes que recibe Evelyn son agradables de leer, ya que algunos son faltas de respeto hacia ella y otros opiniones sobre su vida que ella no ha pedido.

Cansada de todas estas críticas, la modelo les ha dicho "basta" a todos los que critican su contenido y hablan de su vida privada en una historia de Instagram, donde dejó un contundente mensaje:

Captura Instagram / Evelyn Beltrán

"Les quiero compartir una cosa. Este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona me voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal. Ya basta", comenzó diciendo la novia del coreógrafo.

"Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado 'dejar de seguir'", agregó.

Harta de todas las críticas, concluyó diciendo: "Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida".

La joven está haciendo frente a las críticas que recibe mientras que su novio, el ex de Adamari López, se encuentra participando en el reality show La Casa de los Famosos. A pesar de llevar varios meses separados por el encierro, Evelyn tiene muy presente a su chico y constantemente le está dedicando mensajes amorosos, que seguro Toni leerá encantado cuando salga de la casa.

Por su parte, Toni Costa también se acuerda mucho de la mujer que le ha robado el corazón y con la que lleva saliendo varios meses.

