Seguridad del Estado cita y multa con tres mil pesos a activista cubano Leandro René Hernández

La Seguridad del Estado (SE) citó para un interrogatorio y multó con 3,000 pesos al activista cubano Leandro René Hernández Ibarra, a quién también decomisaron un teléfono celular, como represalia a una publicación en redes sociales donde desenmascaró a una agente de la policía política, encargada de acosarlo.

“Ya estoy en la casa. Me impusieron otra multa de 3,000 cup y la ocupación de uno de mis teléfonos por exponer la identidad de una de las agentes encargada de asediarme, utilizando para esto el decreto ley 370(ley mordaza). Lo otro fue más de las mismas amenazas”, denunció este jueves Hernández Ibarra en un primer post en su perfil de Facebook.

Facebook/ Leandro René Hernández Ibarra

El activista compartió fotos de la sanción económica y del documento con el que la Oficina Territorial de Control de La Habana, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, pretende justificar el acoso contra el joven. De acuerdo con el texto, es culpable de difundir, a través de las redes públicas “datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

En una publicación del miércoles último Hernández Ibarra había compartido un vídeo del momento en el que un agente de la SE acudió a su casa a citarlo para el interrogatorio. “Acabo de ser citado nuevamente. Mañana a las 11:00 am debo presentarme en la estación de la PNR del Wajay. Sigan asediando a todo el que piense diferente, algún día se hará justicia”, escribió el joven activista en ese momento.

Facebook/ Leandro René Hernández Ibarra

En el clip se aprecia claramente cómo llega el representante de la SE y ante la presencia del celular que lo graba grita que el joven está convocado verbalmente y se va, lo más rápido posible, con el temor de que su cara quede grabada en el dispositivo electrónico.

El activista, que reside en el municipio capitalino de Boyeros, recibió numerosas muestras de apoyo. “¡Qué descarados son! Sin palabras”, “Asere, pero que descarados los guarapitos estos. Después quieren que uno los respete”, “Ese dinero posiblemente se lo tomen de cerveza en la unidad. NO hay libertad de expresión en Cuba”, escribieron algunos internautas en los comentarios.

En junio de este año, Hernández Ibarra también fue multado con 3,000 pesos en moneda nacional. En esa ocasión el gravamen fue como represalia a una publicación suya en la que se burló y llamó dictadores a Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel.

“Me multan por decir que #EnCubaHayUnaDictadura pero a la vez me amenazan y me dicen que puedo pensar lo que yo quiera, lo que no puedo publicarlo. Sigan apretando la tuerca y buscándose el desprecio del pueblo… después no lloren”, escribió desde su cuenta en Twitter.

Poco antes, en mayo fue una de las víctimas de la intensa jornada represiva que desplegó el gobierno castrista contra diferentes actores de la sociedad civil, quienes fueron interrogados, detenidos, sitiados en sus casas. Varios días después denunció que su vivienda fue vandalizada con un líquido maloliente que lanzaron contra la puerta.

Hernández Ibarra contó a finales de abril pasado que, durante un interrogatorio, recibió amenazas por parte de la Seguridad del Estado. “Lo que más me maravilla es la bajeza a la que pueden llegar cuando saben que tus argumentos son firmes, cuando ellos no tienen ningún argumento con qué rebatirte. Entonces van a atacar puntos que ellos saben que te van a doler porque claramente uno no es un robot, uno no es un autómata, uno no es de hierro”, explicó el joven en un video que publicó en ese momento.