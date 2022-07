Omar Franco celebra primer año en Miami: "Me duele Cuba. Me sigue doliendo”

El actor cubano Omar Franco está celebrando su primer en año en Miami y lo ha hecho desde “El Show de Carlucho”, una ocasión para recordar los momentos más importantes de esta nueva etapa de su vida y compartir su sentir sobre Cuba.

Durante el programa de Univista TV que conduce el comediante cubano José Pérez Córdoba, conocido como Carlucho, Omar Franco comenzó agradeciéndole por la oportunidad que le dio de entrar a este espacio.

“Una terapia ocupacional”, así definió su presencia en el programa durante este primer año.

El actor que encarnó al popular Ruperto en el humorístico “Vivir del Cuento” de la televisión cubana, aseguró que “El Show de Carlucho” lo ayudó a insertarse a ese gran equipo que ha logrado formar el comediante. “Ha sido una casa”, afirmó.

“Yo, que he podido trabajar con todo el abanico de los humoristas, desde los más encumbrados, los más intelectuales, hasta incluso los más ordinarios, y te digo de corazón que tú has logrado hacer un equipo. No un all stars, un equipo”, dijo Omar Franco a Carlucho en la emisión de este miércoles del programa.

Durante la conversación, salió a relucir el espacio “La Bodega Made in Cuba” que se transmite durante el show.

En este segmento humorístico, dirigido por Omar, participan otros humoristas cubanos como Nelson Gudín y Gelliset Valdés, a quienes Carlucho también dio la bienvenida al programa tras su llegada a Miami, al igual que a Andy Vázquez y Diego Álvarez Tan, “Cortico”.

Omar Franco confesó también que este año le ha ido bien y tiene “cero arrepentimiento”, aunque recordó que junto a su familia vivieron dos momentos muy tristes por el fallecimiento de su padre y su suegro.

Entre los minutos más significativos de la conversación estuvieron las declaraciones del actor sobre su país: “Sí me duele Cuba. Me sigue doliendo”.

“A los que son odiadores de allá para acá, en vez de estarse preocupando por criticarnos a nosotros, que un día se sienten y critiquen a ese gran Parlamento cubano que quiere tanto a los cubanos y no es capaz de decirle a todos esos dirigentes, que viven bien además, dónde están los miles de millones que dio Rusia para el problema energético del país”, dijo dirigiéndose a los partidarios del régimen.

“Por qué 1,500 millones gastados en hoteles en Cuba cuando ni el 40% de las casas en Cuba para los cubanos se construyen (…) Cuánto es el presupuesto del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas, porque este último año después del 11 de julio se han preocupado más por reprimir al pueblo que por resolverle problemas al pueblo”, cuestionó Omar Franco.

“Yo voy a seguir luchando también por la libertad de los presos políticos, muchachos jóvenes que salieron a expresarse, por eso se le tiene que decir que es una dictadura. Sé que las puertas se te cierran porque son los dueños de esa finca, pero lo menos que puedo hacer como artista es expresar lo que siento”, dejó claro el humorista, para quien la causa de Cuba no ha sido ajena desde que llegó a Miami el pasado año.

