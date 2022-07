Cubano con VIH/sida critica abandono de Salud Pública

Arturo Torres Figueredo, enfermo de VIH/sida Foto © Captura de pantalla

Arturo Torres Figueredo, un paciente de VIH/sida residente en La Habana, manifestó su decepción con el sistema de Salud Pública de Cuba, que lo abandonó a su suerte a pesar de encontrarse en grave estado.

"No puedo más. Necesito un ingreso en el IPK (Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí)", dijo el hombre de 41 años, que ejerció la profesión de enfermero por más de dos décadas.

Torres Figueredo recordó que en una oportunidad estuvo ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enriquez (La Benéfica), donde permaneció aislado en una habitación sin recibir atención.

"Los médicos se paraban en la puerta como si yo tuviera la peste bubónica, preguntaban ‘¿cómo te sientes?’ y se iban. Al otro día cogí mi maleta y me fui para mi casa", recordó.

Este no ha sido el único hospital por el que ha pasado el paciente, también fue remitido al "Calixto García", donde a falta de tratamiento le dijeron qu solo podría recibir atención en el IPK, sin embargo, los dolores corporales y otras complicaciones médicas le impidieron continuar.

"Tú estás ya con un desgaste físico. Quédate aquí que yo te voy a venir a ver", le dijo el médico que atiende a los pacientes de VHI/sida, antes de desaparecer para siempre.

Ante la falta de fuerzas físicas y una sepsis rectal desde hace un año Torres Figueredo se ve obligado a dormir en la sala de su casa, porque no puede subir las escaleras a su dormitorio.

"Así acostado es como me alivio, porque nada más que doy un paso me empiezan los dolores. Estoy muy desencantado de la Salud Pública porque aquí no viene nadie sabiendo que estoy enfermo, que me estoy muriendo, como dijo el doctor", finalizó.

En 2021 se conoció que Enmanuel Lara Marianos, un joven de 34 años residente en Florida, Camagüey, falleció en un hospital cubano tras sufrir desatención por parte de las autoridades sanitarias de la isla.

"Nadie me atiende. No quieren hacer procedimientos para aliviarme. No hay medicinas, no hay nada. La doctora me deja por loco. La enfermera, la pobre, no sabe qué hacer. Esta es la salud cubana", aseguró el joven cubano poco antes de su deceso.

En 2020 la cifra de pacientes enfermos de VIH/sida en Cuba era de unos 30 mil, y en 2019 murieron unas 185 personas a causa de esa enfermedad, según datos oficiales.