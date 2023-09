Opositor cubano enfermo de VIH vive en críticas condiciones en Guantánamo

Un opositor cubano que lleva 12 años viviendo con VIH malvive en una casa en condiciones críticas en Guantánamo.

Alexei Briso Lahera, de 42 años, compartió un video donde mostró su cama, prácticamente sin colchón, debido a que cuando llueve el techo el agua penetra por el techo lleno de agujeros.

Briso Lahera reveló que en varias ocasiones ha ido a ver a la trabajadora social, al gobierno y al Partido a presentar su situación, y no han querido ayudarlo porque él es un defensor de los derechos humanos y está en contra del sistema que ha degradado la vida de los cubanos.

Foto: Facebook / Adrian González García

"También me han propuesto que si yo cambio mi forma de pensar me van a ayudar, pero yo ni muerto cambio mi forma de pensar. Yo voy a seguir defendiendo los derechos humanos y apoyando a todo aquel que luche contra de esta dictadura", señaló en Facebook.

Captura de Facebook / Adrian González García

El activista añadió que a pesar de su condición de salud, no recibe ayuda del gobierno de ningún tipo, debido a su postura política.

"Quiero que cualquier persona de buena voluntad que escuche este video, si pudiera ayudarme con cualquier cosa, se lo agradecería, ya que la dictadura se niega a ayudar a una persona enferma como estoy yo", pidió.

"Pese a la situación que tengo, continúo con mi postura anticomunista y voy a morir defendiendo los derechos humanos", concluyó.

En 2015, Briso realizó una protesta cuando el gobierno le suspendió algunos medicamentos que forman parte de su tratamiento.

El opositor denunció entonces que la doctora de su consultorio médico le suspendió la amitriptilina y el nitrazepan, y lo amenazó con retirarle la nevirapina, la lamiduvina y zidovudina.

También acusó a la Seguridad del Estado de manipular a los médicos para hacer presión sobre los pacientes de sida a costa de su enfermedad.

En los últimos años, otros enfermos de VIH en Cuba han reportado un deterioro en la atención de salud.

En diciembre pasado, varios pacientes denunciaron falta de antirretrovirales para el control de su enfermedad.

Una de ellos fue la activista Evelyn Pineda, quien denunció el caso de su hijo de seis años, que se contagió al nacer, estaba tomando un antirretroviral de adultos ante la escasez de medicamentos para menores.

"Me dijeron que tienen que darle ese antirretroviral porque no tienen de niños, que como la pastilla es de adultos, entonces que la pique por la mitad, que eso no le va a hacer nada al niño", apuntó la preocupada madre.

También el activista de la comunidad LGBTIQ Navid Fernández declaró que no solo la falta de medicamentos está afectando a los pacientes de VIH, ya que se hacen cada vez más escasos reactivos químicos para análisis de las cargas virales VIRO y para el conteo de CD4.

En julio, Arturo Torres Figueredo, otro paciente de VIH, manifestó su decepción con el sistema de salud cubano, que lo abandonó a su suerte a pesar de encontrarse en grave estado.

"No puedo más. Necesito un ingreso en el IPK (Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí)", dijo.

Torres Figueredo recordó que en una oportunidad estuvo ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez (La Benéfica), donde permaneció aislado en una habitación sin recibir atención.

"Los médicos se paraban en la puerta como si yo tuviera la peste bubónica, preguntaban '¿cómo te sientes?' y se iban. Al otro día cogí mi maleta y me fui para mi casa", recordó.