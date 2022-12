Michel Mirabal esperanzado con cambios profundos para Cuba

El artista visual Michel Mirabal se mostró esperanzado en que el próximo año lleguen los cambios que necesita Cuba, un país que atraviesa por una crisis general y se refleja con en éxodo masivo de personas hacia otros países.

"Ya se nos va el 2022, otro año muy duro para la familia cubana, muchas despedidas, volveremos a vernos ,quizás y algún día estaremos juntos de nuevo y cosas así que desgarran el alma", escribió Mirabal en su cuenta de Facebook.

Al comentario, agregó que los cambios que se deben introducir en el país deben ser "profundos", y así detener el estado lamentable que afecta a miles de cubanos todos los días.

"En este momento exacto nos desangramos y no para el goteo... Es insostenible. Viva Cuba, y todos los cubanos, donde quiera que estén", finalizó.

La publicación en Facebook se acompañó de la foto de una niña sobre uno de los cuadros de Mirabal, con la forma de la bandera cubana, elemento recurrente en su obras.

Michel Mirabal es uno de los artistas visuales más polémicos de Cuba, si bien tiene cierta adhesión al oficialismo y no oculta su aprecio por figuras como el exdirigente del partido comunista Lázaro Expósito, también mostró este año su admiración por el cantante Willy Chirino, a quien regaló una de sus obras.

Asimismo, ha compartido con excongresistas estadounidenses y el empresario Hugo Cancio, un gesto que para algunos miembros de la sociedad civil se interpreta como un acercamiento aprobado por el gobierno para sustentar lo que llaman "el cambio fraude".

Aún así, el propio pintor confesó recientemente desconocer por qué las instituciones culturales le impidieron exponer en Cuba durante diez años.

"Desde el 2012 no exponía en una galería en La Habana, solo en las bienales de La Habana cada vez que lo intentaba se me hacía muy difícil y no se concebía. Nunca se me llamó para participar en una Expo colectiva y mucho menos un proyecto personal", escribió el artista en su perfil de Instagram tras participar en una muestra a la que fue invitado.