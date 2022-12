Michel Mirabal recibe en La Habana a su "papi" Lázaro Expósito

El artista plástico cubano Michel Mirabal recibió en La Habana a Lázaro Expósito, ex primer Secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, a quien llamó "mi papi".

"No se imaginan cuánto placer siento yo al tener conmigo, aquí en mi Habana, a mi papi Lázaro Expósito y mostrarle lo que podemos hacer con trabajo y sacrificio, ejemplo de ello está ChaChaChá Bar-Restaurante", dijo Mirabal en Facebook.

Facebook Michel Mirabal

La publicación del artista tiene mensajes que refieren el respeto del pueblo de Santiago de Cuba por Expósito, a quien la prensa oficialista menciona como "Héroe del Trabajo" sin especificar sus actuales funciones.

En enero de 2021 Expósito fue retirado de sus funciones frente al PCC de Santiago tras 12 años en ese cargo. Granma desmintió los rumores de que había sido destituido y señalaron que fue "liberado con altos reconocimientos". Intentaron reforzar la idea de que el retiro del político se decidió por problemas de salud.

Miguel Díaz-Canel dijo que Expósito asumiría proyectos vinculados a la vida y obra de Fidel Castro Ruz, con indicaciones precisas del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

El restaurante privado en que Mirabal hizo alarde de su amistad y cercanía con Expósito, tiene obras del artista, como puede verse en las fotos. El local estuvo un largo período cerrado por un proceso penal contra su propietario.

Facebook Michel Mirabal

A inicios de noviembre, Mirabal expuso una pintura de grandes dimensiones en una muestra colectiva en La Habana. La exposición se concretó tras 10 años sin poder presentarse en centros culturales del Estado en la capital.

"Desde el 2012 no exponía en una galería en La Habana, solo en las bienales de La Habana cada vez que lo intentaba se me hacía muy difícil y no se concebía. Nunca se me llamó para participar en una Expo colectiva y mucho menos un proyecto personal", dijo el artista en aquel momento.

Este pintor asegura tener una postura política neutral. Dice que no es comunista y en su arte refleja temas controversiales de la realidad cotidiana del país, como la crisis migratoria, siempre con un uso destacado del símbolo de la bandera cubana.

A pesar de que ha sido censurado en la red de galerías estatales, es un defensor de discursos del gobierno, como el "fin del bloqueo" y ocasionalmente se muestra cercano a representantes del régimen.