Alejandro Sanz vuelve a ser rubio a sus 53 años

El cantautor español Alejandro Sanz volvió a apostar por el cabello rubio a sus 53 años, un look que ha llevado en varios momentos de su vida, pero que ahora genera opiniones divididas en sus fans.

El artista compartió imágenes de una de sus presentaciones en Murcia, como parte de la gira que está dando por España, y aprovechó para mostrar su nuevo look, que algunos le aplaudieron y otros le reprocharon.

"Lo que más me encantaba de ti eran tus canas, ¡te daban mucha personalidad!", "¡Este hombre siempre se ve bello!!, "Soy fan tuya desde el 91, creo que este nuevo look no te favorece nada, una mezcla entre Almodóvar y Elton John, deja atrás toda la sencillez que te ha caracterizado siempre", "Eminen, ¿eres tú?", "Te queda muy bien el amarillo", "Ufff como reguetonero noooooo", "Cada día te ves mejor", fueron varias de las opiniones de sus seguidores.

En lo que sí coincidieron sus fans, es que los conciertos que está dando Sanz por España han sido espectaculares y lo llenaron de halagos por su talento y la magia que siempre crea en el escenario.

Alejandro Sanz cumplirá 54 años en diciembre y una cosa es cierta, el intérprete de "Corazón partío" está disfrutando de una muy buena etapa en su vida. En el plano profesional, el cantante no puede sumar más éxitos, colaboraciones, triunfos, y su gira va viento en popa. El artista es muy querido en todo el mundo y tiene una comunidad virtual de más de 15 millones de seguidores en sus redes sociales.

En el terreno personal, Sanz está más que feliz con su pareja, la artista visual cubana Rachel Valdés, quien incluso diseñó para él los patrones visuales para proyectar en las pantallas durante los conciertos de su gira por España.

A principios de julio, Sanz logró reunir a sus cuatro hijos –Manuela, Alexander, Alma y Dylan– y no podía estar más feliz, pues pasar tiempo con sus retoños es de los lujos que atesora el exitoso artista.

