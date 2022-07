Multan a Wilber Aguilar, padre de preso del 11J: “Déjame defender la libertad de mi chamaco”

Multan a Wilber Aguilar, padre de preso de 11J. Foto © Facebook / Wilber Aguilar Bravo

Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera condenado a 12 años por participar en las protestas del 11J en Cuba, fue multado este viernes tras ser víctima de una detención arbitraria.

“En casa con 500 [pesos] de multa y sitiado, sin internet. Aquí estoy. ¡Libertad para mi hijo! Gracias a todas las personas que se preocuparon. Gracias, cubanos. ¡Libertad!”, anunció el padre de familia en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook / Wilber Aguilar Bravo

La organización por los derechos humanos, Cubalex, también se hizo eco de su liberación y de las declaraciones dadas al medio de prensa Cubanet:

“¿Cuál es mi delito? Solo soy un padre que defiende a su hijo. Este ha sido uno de los años más tristes para los cubanos. Han destruido a muchas familias, pero lo más doloroso es que estamos perdiendo esta batalla por desunión. Eso hay que cambiarlo porque nuestros familiares solo nos tienen a nosotros".

Captura de Facebook / Cubalex

Esta mañana, alrededor de las 9:00, hora local, Wilber fue detenido, sin argumento legal, por los mismos oficiales de la Seguridad del Estado que lo mantienen sitiado desde hace meses en su casa, ubicada en el reparto La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.

“Me llevan contra la unidad del Capri. Me quieren llevar preso”, alcanzó a decir antes de su arresto en un audio compartido por curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos en Facebook.

En días recientes, el acoso a la familia Aguilar Rivera por parte de las fuerzas represivas se ha acrecentado. Sistemáticamente, Wilber muestra fotos de carros patrulleros, policías y agentes de civil en los alrededores de su vivienda, a toda hora.

“Otro día más de acoso, con las pruebas día y noche. Díganme si no violan los derechos humanos. Díganme. Pero, aunque me pongan 1000 patrullas es libertad para mi hijo. ¡Libertaaaaad!”, escribió este jueves en su perfil.

Captura de Facebook / Wilber Aguilar Bravo

Horas antes, el padre de familia grabó un video en el que exigía a los oficiales que dejaran de acosarlo y amenazarlo en la puerta de su casa, y lo dejaran en paz.

“No vengas más a estarte parando ahí y diciéndome cosas que yo soy un hombre igual que tú.. “Déjame defender la libertad de mi chamaco; si yo no voy a tirar piedras, no pongo un cartel. Yo no hago nada… Yo no robo ni hago nada que le perjudique a la revolución de ustedes…Si quieres sitiarme, sítiame, pero no me provoques más… Mañana mismo yo voy a ver al jefe tuyo para ver quien te da poder para tu hacerle esto a las personas”, denunció.

La vigilancia constante contra un padre y abuelo que no ha dejado de reclamar la liberación de su hijo preso no es solo para ejercer presión sobre la familia, sino que además ha violentado su derecho a circular libremente.

Este domingo, la Seguridad del Estado cubano le había impedido salir de su casa, denuncia de la que se hizo eco el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en Twitter:

“Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado por las protestas del 11J en Cuba, denuncia estar sitiado desde hoy a las 6 am. La policía y la Seguridad del Estado le impiden salir de su vivienda”.

El OCDH ya había denunciado ante la Organización de Naciones Unidasen enero la sentencia inicial de 23 años de cárcel del joven manifestante del 11 de julio, modificada luego a 12 años de privación de libertad en juicio de casación, quien padece una discapacidad intelectual.

“La historia clínica de Aguilar Rivera evidencia que ha requerido desde niño tratamiento especial por psiquiatría. Especialistas del estatal Centro de Diagnóstico y Orientación certificaron desde 2014 que era un niño y adolescente con necesidades educativas especiales, por padecer de discapacidad intelectual (retraso mental, según la terminología utilizada en Cuba)”, expresaba la denuncia ante el organismo internacional.

Asimismo, su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió el 8 de julio la Resolución 30/22, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Walnier Luis Aguilar Rivera e Ibrahim Domínguez Aguilar, otro manifestante, tras considerar que se encuentran actualmente privados de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.