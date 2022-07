Periodista independiente Cynthia de la Cantera renuncia a ejercer por amenazas de Seguridad del Estado

La periodista independiente cubana Cynthia de la Cantera renunció a ejercer su profesión por amenazas de la Seguridad del Estado, según denuncia en redes sociales.

De la Cantera, quien se graduó de Periodismo en 2013 en la Universidad de La Habana y ejercía como reportera de la revista independiente YucaByte, expuso este domingo en su perfil de Facebook que su decisión la tuvo que tomar en cuestión de pocos minutos y “bajo amenazas”.

También explicó que “luego de que denunciara públicamente el acoso que la Seguridad del Estado ha mantenido sobre mí y mi pareja en los dos últimos años, he sido citada e interrogada dos veces más”.

Captura Facebook/ Cynthia de la Cantera

Refirió que explícitamente en esos interrogatorios le han exigido garantías de que ella renuncie a su labor como periodista, aunque ella les explicó que no tenía garantías que ofrecer “en un sistema de gobierno donde no se reconoce legalmente mi profesión”.

Apuntó, además, que aunque los agentes de la Seguridad del Estados le han insistido durante los interrogatorios que no la están amenazando, “lo cierto es que todas las decisiones que me he visto obligada a tomar han sido bajo sus amenazas”.

“Decido renunciar al periodismo porque no estoy dispuesta a aceptar ninguna de las otras dos opciones de Manuel [represor]: colaborar con la Seguridad del Estado o prepararme para un proceso penal”, afirmó De la Cantera, quien sostuvo en su publicación que confía en la “la noche no será eterna”, como apuntó el difunto opositor Oswaldo Payá.

En mayo la periodista independiente denunció las amenazas constantes de la Seguridad del Estado y expuso cómo un oficial operativo del organismo represor la precisó para que dijera públicamente que dejaría el periodismo.

La joven periodista contó, además, que en esa ocasión el oficial Manuel se presentó como el agente de la Seguridad del Estado que la atendería y que desde ese momento estaría presente en cada uno de sus interrogatorios.

“Es un joven licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Ese día en el interrogatorio, en el que también estuvieron el Capitán Ernesto y otro oficial que me presentaron como instructor de Villa Marista, me sancionaron administrativamente con una multa de 3000 CUP por el Decreto Ley 370, artículo 68, inciso i”, informó también Cynthia.

“En ese interrogatorio Manuel me dijo que hacía falta ejercer más presión sobre mí para que yo entendiera 'la magnitud del asunto donde estoy metida'. Tanto Manuel como Ernesto me afirmaron varias veces que el valor real de la multa es que sirve como antecedente legal para abrirme un proceso. Manuel me dejó saber también que, si las leyes nos gustan o no eso es asunto nuestro, son las leyes que están, y ellos las aplicarán”, aclaró la joven periodista.

Cynthia también relató sus experiencias durante sus encuentros con estos represores en julio, septiembre y noviembre de 2021, en específico con el oficial Rolando, quien ha amenazado también a otros reporteros independientes. Agregó que desde ese entonces, la intimidación y el acoso contra ella y su pareja no han tenido fin.

“Con estas amenazas la Seguridad del Estado busca frenar el ejercicio de hacer periodismo, y hacer lo que considero ayuda a comprender mejor Cuba, la sociedad que somos y las decisiones que otros, desde el poder, toman por nosotros”, señaló en esa ocasión.

“No sé cuáles son las intenciones de la Seguridad del Estado con obligarme a hacer público que es mi intención dejar el periodismo, si desprestigiarme ante mis colegas o exponer que ellos tienen el monopolio de la fuerza, algo que ya sabemos que es así. Lo que sí me queda claro es que ellos, con tal de cumplir su objetivo, logran que otra periodista exponga y denuncie las arbitrariedades y agresiones psicológicas, las violaciones a mis derechos humanos, civiles y políticos que han ejercido contra mí y mi pareja en los dos últimos años”, destacó Cynthia.

De la Cantera, junto al colega Alberto Cabrera Toppin, fue nominada en 2020 al Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez por su trabajo “El otro precio del níquel” .

En ese reportaje, publicado por Yucabyte el 22 de octubre de 2019, se investiga y narra el impacto de la producción de sulfuro de níquel y cobalto en las vidas de los habitantes del municipio de Moa, en la provincia cubana de Holguín.

El reportaje hace énfasis en la situación medioambiental del territorio y las complicaciones de salud de sus habitantes por la incidencia de los productos químicos (sobre todo gases) que vierte la planta a la atmósfera.