Periodista Cynthia de la Cantera denuncia amenazas de la Seguridad del Estado

La periodista independiente cubana Cynthia de la Cantera denunció este lunes las amenazas constantes que recibe por parte de la Seguridad del Estado (SE).

“El pasado jueves 21 de abril, durante un interrogatorio, el 1er Teniente Manuel, oficial operativo de la Seguridad del Estado, me precisó que dijera públicamente que voy a dejar el periodismo. Unas semanas antes me había pedido que redactara a mano esa renuncia, con el papel y bolígrafo que tenía preparado sobre el buró de un cuarto en la estación de Zapata y C; algo a lo que me negué. Eso fue el 8 de marzo de este año, cuando Manuel me interrogó durante dos horas luego de felicitarme por el Día de la Mujer”, contó la reportera de YucaByte.

La joven periodista afirmó que la primera vez que el oficial Manuel se presentó como el agente de la SE que la atiende fue en febrero de 2022 y que desde ese momento le dijo que él escarpia presente cada vez que la citaran para un interrogatorio.

“Es un joven licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Ese día en el interrogatorio, en el que también estuvieron el Capitán Ernesto y otro oficial que me presentaron como instructor de Villa Marista, me sancionaron administrativamente con una multa de 3000 CUP por el Decreto Ley 370, artículo 68, inciso i”, explicó Cynthia.

De acuerdo con su publicación resulta probable que los nombres que le dieron los oficiales ni siquiera sean reales, pues resulta práctica común de la policía política del régimen cubano utilizar seudónimos.

“En ese interrogatorio Manuel me dijo que hacía falta ejercer más presión sobre mí para que yo entendiera 'la magnitud del asunto donde estoy metida'. Tanto Manuel como Ernesto me afirmaron varias veces que el valor real de la multa es que sirve como antecedente legal para abrirme un proceso. Manuel me dejó saber también que, si las leyes nos gustan o no eso es asunto nuestro, son las leyes que están, y ellos las aplicarán”, aclaró la joven periodista.

Cynthia también relató sus experiencias durante sus encuentros con la SE en julio, septiembre y noviembre de 2021, en específico con el oficial Rolando, quien ha amenazado también a otros reporteros independientes. Agregó que desde ese entonces, la intimidación y el acoso contra ella y su pareja no han tenido fin.

“Con estas amenazas la Seguridad del Estado busca frenar el ejercicio de hacer periodismo, y hacer lo que considero ayuda a comprender mejor Cuba, la sociedad que somos y las decisiones que otros, desde el poder, toman por nosotros. Soy otra periodista más, bajo la amenaza de encausarla por el artículo 143 del anteproyecto del Código Penal, que la Asamblea Nacional del Poder Popular analizará el 14 de mayo próximo, y que es seguro que se apruebe”, señaló.

Esta legislación implica sentencias de privación de libertad de entre cuatro y 10 años a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”, por lo que desde inicios de año, lo utilizan como mecanismo de presión contra periodistas y activistas cubanos.

“No sé cuáles son las intenciones de la Seguridad del Estado con obligarme a hacer público que es mi intención dejar el periodismo, si desprestigiarme ante mis colegas o exponer que ellos tienen el monopolio de la fuerza, algo que ya sabemos que es así. Lo que sí me queda claro es que ellos, con tal de cumplir su objetivo, logran que otra periodista exponga y denuncie las arbitrariedades y agresiones psicológicas, las violaciones a mis derechos humanos, civiles y políticos que han ejercido contra mí y mi pareja en los dos últimos años”, destacó Cynthia.

En el cierre de su post pidió a las sociedades civiles cubana e internacional y a los medios de comunicación que se resistan a normalizar la represión que el gobierno totalitario de la isla aplica de manera constante contra quienes se oponen a su permanencia en el poder.

“Cada día alguien es citado, interrogado, detenido, multado, encarcelado, impedido de salir o regresar a su país… No abandonen a las decenas de periodistas fuera y dentro de la isla que intentamos seguir contando esa parte de la historia que nos han negado, a pesar de toda la violencia que sufrimos y sufren nuestras familias”, escribió.

Cynthia estuvo entre los tres periodistas cubanos que en 2020 fueron nominados al prestigioso Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez. La reportera fue reconocida junto a Alberto Cabrera Toppin por el trabajo “El otro precio del níquel”.

YucaByte, el medio independiente para el que trabaja, denunció el hostigamiento en su contra desde la red social Twitter y compartió su texto, con imágenes de las diferentes citaciones que ha recibido para interrogatorios, disfrazados de entrevista.

Desde inicios de mayo de 2022 ha crecido la represión del régimen contra los activistas, periodistas y artistas independientes. La persecución aumentó de manera particular desde las horas previas a la jornada de celebraciones por el Primero de Mayo en Cuba, Día Internacional de los Trabajadores.

La isla figura como el peor país de América Latina en cuanto a la libertad de prensa, una situación que se agudizó en el último año analizado por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF). También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado de forma frecuente el aumento de la escalada de represión contra periodistas independientes y críticos del régimen de Cuba.