Tráfico detenido en carretera de Holguín a Mayarí por derrumbe de puente

El derrumbe de un puente en la carretera de Holguín a Mayarí interrumpió el tráfico en ese vial este domingo, según usuarios del grupo en Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas.

El usuario Omar Ibañez Sarmiento refirió en el citado perfil que había colapsado el puente de la carretera a Mayarí, ante de llegar a Níspero, y que el tránsito quedó interrumpido.

Dijo, además, que el puente es el que está a un kilómetro de la intersección de Urbano Noris.

También compartió fotos del socavón que hace imposible la circulación de vehículos por esa carretera, además de puntualizar a CiberCuba que "el hueco está justamente al centro del puente, por la cercanía de la cámara no se ven los laterales".

Entre los comentarios de la publicación una usuaria apuntó que “no es fácil, ahorita quedamos incomunicados con nuestra provincia. Ahora fue ese, pero hay otros muy cerca que están al punto de un derrumbe, esperemos una solución!!! La variante de llegar por la vía Urbano Noris es casi intransitable”.

Otro internauta que refirió viajar a menudo por esa zona dijo que ese derrumbe “era de esperarse” ya que desde hace tiempo todos los puentes en ese tramo “se encuentran dañados o en mal estado”.

Esta última semana trascendió también el desplome del puente que unía al municipio de Sagua la Grande con el poblado de Sitiecito, en Villa Clara.

Se trata del antiguo puente Felipe Pazos, inaugurado en 1956, que estaba en desuso desde hace varios años por peligro de derrumbe.

"Es normal que se caiga todo en un país donde no hay de nada, peor que Haití, se dice y no se cree", dijo una usuaria. Otra expresó que "así va a pasar con el puente El Triunfo de Sagua que está crítico y no lo arreglan, y ojalá no tengamos que llorar vidas humanas", dijeron los usuarios en las redes tras reaccionar a la noticia.

Numerosas edificaciones en Cuba se encuentran en peligro de derrumbe, especialmente en Matanzas, conocida como la Ciudad de Los Puentes. Sin embargo, el gobierno no ha asignado presupuestos para la reparación de los mismos, según un informe de marzo pasado.

Los problemas estructurales y la falta de reparación de los puentes matanceros no son recientes.

El famoso Puente Giratorio que en su momento fuera un paso ferroviario sobre el río San Juan, joya de la ingeniería local y nacional edificado entre 1903 y 1904, ya no tiene permitido el paso peatonal, aunque niños y adolescentes lo usan como trampolín improvisado pese a los peligros que representa.

En mayo de 2018, se derrumbó el puente que une a la ciudad de Sancti Spíritus con el poblado de Zaza del Medio, debido a una gran crecida del río Zaza por las lluvias asociadas a la tormenta Alberto, que azotaron durante varios días esa región del centro de Cuba. El puente fue restaurado y volvió a funcionar seis meses después.