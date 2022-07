Entrenador cubano de gimnasia artística Carlos Rafael Gil celebra resultados "históricos para Panamá"

Carlos Rafael Gil junto a Hillary Heron y Karla Navas en Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Foto © Instagram / Comité Olímpico de Panamá

Después de ser expulsados como jefes de entrenadores de los seleccionados masculino y femenino de gimnasia artística de Cuba, Carlos Rafael Gil y Yareimi Vázquez, unidos además en la vida, hicieron maletas y se establecieron en Panamá, un país lejano de tener buenos resultados en el muy elitista deporte.

Y como era de esperarse, dada la inmensa calidad de ambos como preparadores, en solo 18 meses su labor empezó a reportar frutos.

Carlos, un placer volver a dialogar con ustedes ¿de qué frutos estamos hablando?

Ante todo mil gracias por la oportunidad y un saludo lleno de bendiciones para ti y los muchos lectores de CiberCuba. Te comento que ya llevamos año y medio en Panamá trabajando en el club No Limits PTY, club al que le estamos muy agradecidos en especial a la señora Analisa Arias por abrirnos las puertas.

En tan poco tiempo nos sentimos como una gran familia, ha sido mucho el trabajo en silencio, con mucha dedicación y con todo el amor y pasión que nos caracteriza por lo que hacemos.

Afortunadamente tomamos la decisión mi esposa y yo de trabajar juntos pues creo que solo no sería posible. Gracias a Dios y todo lo que nos acompaña ya se empiezan a cosechar resultados importantes y muchos de ellos históricos para Panamá.

Por ejemplo, en el año 2021 la atleta Hillary Heron logró una sorprendente medalla de plata en la prueba de caballo de salto en el Campeonato Panamericano del deporte celebrado en Brasil, además del 4to lugar en la final de salto, 7mo en viga de equilibrio y entre las 8 primeras del all around de Karla Navas.

Llegó el presente año repleto de ilusiones, pues ya con más tiempo de trabajo encaminamos nuestra mirada a integrar una escuadra competitiva; tanto ha sido así que en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, iniciando el ciclo olímpico, las chicas logran un histórico 3er lugar por equipos poniendo fin a una racha de 45 años sin lograr medalla alguna en esos juegos.

Quiero apuntar el nombre de estas muchachas porque merecen ser conocidas: Hillary Heron(18 años), Karla Navas (17), Lucía Paulino (16), Valentina Brostella (23) y Victoria Castro(20). Mención especial para Valentina quien se había retirado del deporte hace un lustro y al vernos en acción decidió regresar y ayudar a sus compañeras desde su experiencia.

Además de la medalla por equipos, Hillary Heron logra la hazaña de ubicarse tercera como máxima acumuladora, bronce en caballo de salto y plata en ejercicios en el suelo. Y por si no fuera poco, Karla Navas se ubica segunda en el podio del caballo de salto y tercera en viga.

Al terminar los Bolivarianos partimos hacia Brasil, escenario del Panamericano de la disciplina. En el Gigante Sudamericano continuamos con buen paso pues se logra la clasificación por primera vez en la historia del equipo completo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador.

Me dejas asombrada pues yo estuve casi cuatro décadas cubriendo la gimnasia artística y Panamá jamás ocupó ningún lugar sobresaliente y sé cuán difícil es hacer un gimnasta.

En la justa continental de Brasil, Karla volvió a ser noticia al coronarse monarca del caballo de salto, primera medallista de oro de Panamá en estos certámenes y de paso, lograr su boleto al Campeonato Mundial.

Lo que me refieres es en relación a las mayores pero sé también que tú y Yareimi enfocan su trabajo a las juveniles que son el indiscutible relevo.

Por supuesto. Hacemos lo mismo que por muchos años hicimos en Cuba y que tan buenos resultados nos dio. Y también entre las jóvenes se han alcanzado resultados relevantes.

El pasado año se logra la participación de dos gimnastas en los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2022 y en este año, en los Sudamericanos de la Juventud en Rosario, Argentina, Lana Herrera y Tatiana Tapia se ubicaron 6ta y 7ma respectivamente en el all around, además de ubicarse 4to y 6to Lana en las finales de salto y asimétricas y Tatiana 4to lugar en las finales de viga y piso.

En nuestra videoconferencia veo los rostros sonrientes, satisfechos, llenos de paz de Carlos y Yareimi. Resulta insólito que Cuba haya perdido a esta pareja de oro y que mientras nuestra gimnástica decae, la de Panamá orgullosamente se encarame en sitiales nunca antes soñados.

Carlos Rafael Gil condujo a Manrique Larduet y Randy Leroux a grandes actuaciones, entre ellas ocho finales mundiales y 15 medallas en Copas del Mundo. Sobresale Manrique con sus lugares 5to y 6to en barras paralelas y barra fija en los Olímpicos de Río 2016 así como su subcampeonato en el Mundial de Glasgow 2015.

Mientras Yareimi clasificó a Marcia Videaux y Yessenia Ferrera a Río y acopió siete preseas en Copas del Mundo y títulos dorados y puestos en el podio en Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019.

Nosotros estamos contentos con nuestro trabajo y cómo nos han respondido las chicas. Mira, para entrar a la selección nacional se realizan procesos selectivos donde cada uno de los clubes presentan a sus aspirantes; en estos momentos el 100% de las atletas que forman las selecciones nacionales de mayores y juveniles son del club No Limits y trabajan directamente con mi esposa y conmigo.

Además, nos encargamos de las canteras con niñas de nueve años en adelante, algunas de las cuales integran la selección nacional infantil de Panamá.

Aunque por tu asistencia a grandes eventos eres conocido, llegar a otro país no resulta fácil. ¿Cómo han sido recibido?

Al principio fue un poco complicado y difícil pues todo era nuevo, tanto para nosotros como para atletas y padres, pero poco a poco todo ha ido mejorando. El tema con los padres es en ocasiones bien estresante jajá.

Ha sido un proceso de adaptación y comprensión de nuestro sistema de trabajo y por nuestra parte también adaptar el proceso de entrenamiento según las circunstancias y características de cada una de las gimnastas, buscando siempre la forma de ser más eficientes.

Por otra parte resaltar y agradecer el apoyo recibido de la Federación Panameña de gimnasia, su presidente el señor Carlos Herrera y la señora Teresita Medranos, así como el proporcionado por el Comité Olímpico de este país.

Carlos Rafael te conozco desde muy jovencito, sé del amor, la abnegación que siempre pusiste con tus alumnos ¿te duele no entrenar muchachos cubanos, se siente lo mismo?

Entrenar la selección nacional de otro país no era visualizado por nosotros, siempre lo vimos como algo difícil, todo por la sencilla razón de que pensaba que no sentiría la misma pasión o esa emoción de representar a Cuba, de sentir que tenías a la gente del barrio, el pueblo, ustedes la prensa pendiente y apoyándote.

Eso era algo que estando en Cuba me hacía luchar contra imposibles, era mi mayor motor impulsor y pensaba que eso solo lo sentiría estando allá, por lo cual no creía que podría lograr lo mismo en otra nación; pensaba que me sentiría vacío… Pero ¡por suerte para mí que equivocado estaba, por no decir una palabra más fuerte!

En estos momentos, mis ojos brillan tanto como antes cada vez que estoy al frente de mis atletas; mi pasión y mi motivación es enseñar, formar, ayudar a crecer y lograr sueños sin importar de dónde sean.

Cada niño o niña que llega a nuestras manos es su propio país, así que cada uno de ellos me hacen sentir lo que sentía estando en Cuba y cada día qué pasa nos sentimos más comprometidos con el proceso de entrenamiento.

De igual manera que el que me conoce sabe que siempre he ayudado o tratado de ayudar a gimnastas de cualquier país y disfruto cuando uno de ellos logra sus objetivos, soy entrenador de gimnasia y a los gimnastas me debo.

¿Que si duele no entrenar a la selección de Cuba? ¡Para nada! Estoy feliz con las chicas y todo el futuro que viene con la selección de Panamá. Lo que sí me dolió y dolerá por siempre es no haber podido seguir entrenando a mis gimnastas y mi equipo, pues así los recordaré siempre… ¡Mi equipo!, ese que tantas emociones me regaló, tantas experiencias, ese equipo que estaba preparado para alcanzar muchos más éxitos y regalarle alegrías a su pueblo y… ¡simplemente, no lo permitieron! Ese equipo que me hizo quien soy, para mí siempre serán mis gimnastas, para mí siempre será mi mejor equipo, éramos una familia.

¿Qué me dices de Manrique Larduet integrando la selección italiana?



Que Manrique haya logrado salir y pueda continuar con su carrera deportiva, es de esas noticias que te traen tranquilidad a la vida, eso me da una satisfacción inmensa y me hace muy feliz.

Creo que él se merece lo mejor del mundo y el mundo se merecía seguir viendo a Manrique hacer gimnasia, agradecerle a todos lo que hicieron posible esto y desearle lo mejor.

Para él todo el éxito del universo; tiene mucho que dar todavía, puede lograr todo lo que se proponga. Me sentaré a disfrutarlo, verlo competir será un placer.

Si mis gimnastas están bien yo estoy bien, estén donde estén.

Uno de sus propósitos en Panamá era asistir a un tratamiento de fertilidad ¿existen buenas nuevas al respecto?

Hablando de estar bien, que las cosas marchen bien y de felicidad pues por ahí viene, gracias a Dios y todo lo que existe, el complemento que le falta a nuestras vidas, ese gran sueño por el que tanto hemos luchado y por el que fuimos mal juzgados ¡Ya está en camino nuestro bebé!

La vida me ha enseñado a agradecer y en este caso, agradezco en modo sumo a todos los que pretendieron humillarnos, mancillar nuestros nombres y expulsarnos de lo que tanto amamos. Estar fuera de Cuba y triunfar es gracias a ellos. Creyeron hacer un mal y lo que nos han resuelto es la vida.

Planes futuros de la pareja de oro ¿se quedan en Panamá, tienen en mira otro club, otro país en mira?

¿Planes futuros? cuidar a mi esposa y a esa bendición que viene en camino y prepararme para ser el mejor padre del mundo.

Por el momento pensamos seguir aquí en Panamá pero igual con la experiencia vivida cualquier cosa puede pasar, Nos sentimos muy identificados con nuestras atletas y nuestro club.

Tú nos conoces y sabes que somos de los que cuando empezamos y nos proponemos algo vamos con todo hasta el final.

Queremos estar donde seamos útiles, podamos ayudar y seamos valorados; creo que eso es la esencia.

Ponerle todo el empeño y la dedicación al trabajo con el objetivo de llevar la gimnasia panameña al más alto nivel, ayudar en lo que se pueda al desarrollo de este deporte aquí, disfrutar el proceso y que las chicas y chicos lo disfruten.

Hablas de chicas y chicos ¿preparas algún varón?

Entreno a un muchacho que estuvo en los Panamericanos de la Juventud de Cali y este año inicia la categoría mayor. Me siento muy contento con el avance que va teniendo; el masculino lleva un poco más de tiempo pero ahí vamos proyectando hacia los Centrocaribes, con la seguridad de que lograremos resultados importantes.

Situación actual del deporte cubano en especial de tu especialidad ¿quieres comentar o haces mutis?

La situación actual del deporte en general desde afuera se ve complicada, pero bueno esperemos que los que están dirigiendo sepan lo que están haciendo. Un criterio de nosotros no creo ni que sea valorado ni que les importe mucho.

Imagino que los que están dirigiendo el deporte deben ser las personas más capacitadas, porque por lógica, de no ser así no deberían estar ahí ¿tú no crees? Todos los que amamos el deporte cubano sufrimos con lo qué pasa en la actualidad y todos esperamos una reacción, un cambio. Esperemos que no sea demasiado tarde cuando llegue.

Específicamente de mi deporte te comento que vimos a los equipos masculino y femenino competir en el Panamericano recién celebrado y nos dio mucha alegría porque en general hay un gran potencial. Sólo queda organizar el trabajo, proyectar; esperemos que reciban el apoyo que se merecen y necesitan, que los directivos los valoren y los cuiden.

A los gimnastas y entrenadores de Cuba les deseamos la mejor de las suertes, que se cuiden mucho, que les ponga todas las ganas porque lo que más quisiéramos es verlos triunfar.

Muchas gracias Julita por la oportunidad, habíamos tomado la decisión de alejarnos un poco de todos y de cierta manera buscar paz en el anonimato pero siempre será imposible negarte una entrevista a ti.

Ahora mismo nuestro mayor deseo es que la situación del pueblo mejore, nos duele mucho ver a Cuba y su gente en la situación que están atravesando. Para todos los cubanos estén donde estén miles de bendiciones.