Fly AllWays inicia vuelos directos entre Cuba y Guyana

Foto © Facebook / Fly All Ways

La aerolínea surinamesa Fly AllWays estrenó vuelos directos entre Georgetown, Guyana, y la capital cubana el sábado último, anunció la compañía aérea en su página oficial de Facebook.

“La Habana dando la bienvenida al vuelo inaugural Guyana-Cuba de Fly Allways’ el 23 July 2022”, se lee en inglés en la publicación de este lunes, acompañada de dos fotografías que muestran a la aeronave bañada por el arco de agua del bautizo tradicional a las nueva rutas.

Captura de Facebook / Fly AllWays

De acuerdo al sitio guyanés Newsroom, a bordo de este primer vuelo se encontraban la secretaria Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana, la Embajadora Elisabeth Harper, el director de la Autoridad de Turismo de Guyana, Kamrul Baksh, la presidenta de la Junta Asesora de Transporte, Rosalinda Rasul, y altos funcionarios de la aerolínea.

En el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana se llevó a cabo una ceremonia formal con la presencia, además, del Embajador de Guyana en Cuba, Halim Majeed, y varios funcionarios cubanos y regionales de alto nivel que elogiaron la iniciativa, agregó el medio.

Fly AllWays Airlines operará la ruta una vez por semana con un avión de 180 plazas. Los viernes volará hacia La Habana y los sábados hacia Georgetown, anunciaba la aerolínea en su página de Facebook el 11 de julio.

Captura de Facebook / Fly AllWays

Una internauta que reaccionó a la buena nueva sugirió a la compañía surinamesa “que bajen un poco los pasajes, porque están muy caros”, mientras otro usuario de Facebook cuestionó la tarifa. “¿Me pueden decir porque en la página online de internet tienen pasajes a Guyana desde 900 y en la oficina comercial solo es un precio fijo de 1800 sin importar la fecha?”, preguntó.

Una búsqueda rápida en el sitio web de Fly All Ways Airlines sugiere que la tarifa por cada vuelo es fija y asciende a 937.50 dólares por cada viaje, por lo cual un boleto que incluya el viaje de ida y retorno puede llegar a costar el doble, es decir, 1875.00 dólares. CiberCuba intentó comunicarse vía telefónica con la compañía, pero no tuvo respuesta.

Captura de sitio web / Fly All Ways

La aerolínea, que ya había incluido a Cuba en sus rutas, con vuelos desde Paramaribo, capital de Surinam, hacia Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana, recibió la autorización del gobierno cubano a mediados de junio para operar una ruta directa, sin escalas, entre Georgetown y La Habana, según un comunicado emitido entonces por la Embajada de Guyana en Cuba.

La nueva ruta permite que los viajeros cubanos -atraídos por el libre visado de Guyana y necesitados de asistir a entrevistas migratorias en la embajada de Estados Unidos en el país sudamericano- puedan viajar a Georgetown sin necesidad de hacerlo a través de la vecina Surinam u otra región de Latinoamérica.

Otra aerolínea “novata” en la isla este 2022 es la italiana Neos Air, del grupo Alpitour, que el 13 de junio inauguró un vuelo directo entre Roma y La Habana, con una frecuencia semanal por precios desde 850.00 euros.

Además de las rutas premier, otros vuelos se han reanimado tras la pandemia, como los de la colombiana de bajo costo Wingo (Bogotá-Santa Clara y próximamente Medellín-La Habana), y los de la canadiense Off We Go de Toronto a Varadero.