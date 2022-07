Tres deportistas cubanos abandonan delegación en torneo de futsal en Guatemala

Leonardo Acevedo Foto © Twitter / FEDEFUT GUATE

Tres deportistas cubanos abandonaron la delegación oficial en el torneo de Futsal Sub-20 Uncaf FIFA Forward que se celebró en Guatemala.

Los jugadores Mario Planchet, Christian Temprano y Leonardo Acevedo no se presentaron al juego de la semifinal que Cuba perdió ante Nicaragua el pasado viernes, informó el diario guatemalteco Prensa Libre.

De acuerdo con esta información, los tres jugadores habían escapado un par de días antes del juego contra Nicaragua, sin que se conozca su paradero.

Mario Planchet (Twitter / FEDEFUT GUATE)

“Las respectivas autoridades ya fueron notificadas sobre este acontecimiento para empezar con los trabajos de localización de los tres caribeños para que no puedan salir del país”, concluye el reporte.

Cuba finalizó finalmente en el cuarto puesto de este torneo centroamericano, en el que Costa Rica fue segundo y Nicaragua se proclamó campeón.

En el partido por el tercer lugar en el que los cubanos cayeron derrotados ante Guatemala, según la crónica de ESPN, el técnico cubano Freddy Herrera debió dosificar el desgaste físico, debido a que contaba con un plantel reducido, luego de la deserción de Planchet, Temprano y Acevedo.

Armando Guerra Carames, médico y miembro de la delegación, confirmó en un post de Facebook el abandono de los tres atletas.

“Con todo esto más la traición de 3 de nuestros jugadores, incluyendo al mejor jugador del equipo estos jóvenes supieron imponerse y luchar día a día por su equipo, por Cuba”, comentó Guerra Carames, en un post que valoraba la actuación del equipo, publicado en la página oficialista Cepromede Del Alto Oriente Cubano.

Facebook / Cepromede Del Alto Oriente Cubano

Aunque la estructura deportiva estatal cubana ha intentado articular estrategias para intentar frenar la fuga de atletas -como, por ejemplo, la gestión de contratos profesionales en otros países-, cada año decenas de deportistas cubanos piden la baja del sistema de alto rendimiento o abandonan delegaciones oficiales, intentando alcanzar mejores oportunidades para el desarrollo de sus carreras.

El pasado martes, cuatro deportistas cubanos que asistirían al Abierto Mexicano de Paratletismo en Monterrey, México, decidieron abandonar la delegación oficial.

Se trató de los velocistas Christian Carlos Guillén (T-47), Elvis Nules (400 metros) y el saltador Lázaro Yarlo Rodríguez (T-64), a falta de identificar el cuarto de los integrantes, informó en exclusiva el periodista Leonardo Ruiz para el medio independiente Play-Off Magazine.

A este torneo las autoridades deportivas cubanas habían decidido llevar a figuras jóvenes, con el objetivo de realizarles además la clasificación médico-funcional, estudio donde se determina el grado de discapacidad para la ubicación en las categorías.

Una semana antes, la jabalinista Yiselena Ballar Rojas abandonó la delegación de Cuba en Miami, adonde viajaron para participar en el Campeonato Mundial de Atletismo Eugene 2022, informaron medios deportivos en Florida.

La joven atleta, que fue incluida en la selección a última hora, se fugó inmediatamente después de llegar al aeropuerto de Miami, donde hicieron escala para seguir rumbo a Oregón.

A finales de junio, por su parte, una baloncestista cubana que se encontraba en México como parte de una misión oficial del gobierno de Cuba, explicó por qué decidió huir y no regresar a su patria.

Lianyi Becquer Leblanch, quien tras escapar de la nación azteca llegó a Miami, concedió una entrevista a América TeVe en la que relató que estuvo dos meses jugando con el equipo de Aguascalientes.

“A mí me cerraron el contrato, al cerrarme el contrato yo decidí no regresar a Cuba, porque según me decían mis entrenadores, que si volvía iba a pasar mucho trabajo para volver a salir, aunque yo llevara muchos años en la selección”, dijo.

Lianyi, de 25 años, precisó que aunque tenía un contrato personal, el régimen castrista se quedaba con entre un 15 o un 20 por ciento de sus ganancias.

Por esas fechas, el deportista cubano Neslier Abreu abandonó el equipo nacional de baloncesto a pocas horas de llegar a México para participar en las Ventanas Mundialistas.

“Neslier Raúl Abreu, de 29 años, abandonó el equipo Cuba de Baloncesto en México en horas recientes, según me confirman varias fuentes. Ya suman 15 salidas de deportistas cubanos en lo que va de 2022 en deportes como Kayak, Lucha, Karaté, Boxeo y Atletismo”, informó en ese entonces en Twitter el periodista deportivo Francys Romero, radicado en Estados Unidos.

También en junio, cuatro jóvenes karatecas cubanos que se encontraban en Guatemala para entrenar con vistas a los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 abandonaron la delegación, según reveló a CiberCuba una fuente en ese país.

Los jóvenes que habrían tomado la decisión de abandonar la delegación nacional fueron: Sunilda Ventosa (La Habana), Gerardo Almenares (Santiago de Cuba) y Darían Díaz y Yaidel Hernández (ambos de Cienfuegos).