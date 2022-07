Willy Chirino responde a las críticas: "He entregado mi música a la causa de la libertad de Cuba"

El cantautor Willy Chirino respondió a las críticas recibidas tras un encuentro con el pintor cubano Michel Mirabal en Miami, y recordó que "he entregado mi música a la causa de la libertad de Cuba".

En una directa posteada en Facebook, el músico afirmó que a lo largo de su carrera artística desde el exilio ha sido totalmente consecuente con sus ideas, y relató anécdotas con otros artistas de la isla que también generaron polémica.

"Desde hace más de 50 años, cuando empezó mi carrera artística, he dedicado mi música a la libertad de Cuba, algo que hago en cada entrevista, en cada concierto, levanto mi voz para contar la realidad del pueblo cubano", expresó.

Sobre el encuentro con Michel Mirabal –el detonante de las críticas más recientes– contó que lo contactaron para decirle que el pintor había traído de la isla una obra para regalarle.

Afirmó que la pintura le fue entregada el pasado viernes durante el concierto de Kelvis Ochoa, a quien consideró "un gran artista, con una obra extraordinaria".

"Nos vimos en una oficina y lo primero que hace es emocionarse hasta las lágrimas, me da un abrazo, y me dice: mira Willy tú no sabes el amor que te tiene el pueblo de Cuba", explicó Chirino.

Asegura que la conversación se fue balanceando por el lado de la política, y que comenzaron a hablar del embargo estadounidense.

–"Aquí mucha gente me tilda de comunista, yo no soy comunista, yo lo que quiero es tumbar el embargo", le dijo Mirabal.

–"Y yo le respondo: Claro, pero hay que terminar el embargo de la dictadura sobre el pueblo cubano. Una vez que ese se caiga, este se desmorona en 24 horas, y se queda Cuba sin ninguno de los dos embargos", contestó el músico.

Chirino también abordó en la reunión el tema de la represión contra el pueblo y dijo que esta "comenzó el 1 de enero de 1959, cuando comenzaron a meterle a los cubanos debajo de la piel el miedo, a pesar de que son los descendientes de aquellos mambises que se fajaron contra los españoles".

"Esto yo lo viví porque tenía 11 años cuando llegó la revolución al poder y empezaron a poner en la revista Bohemia, en los noticieros, y en todos los medios en primera plana los fusilamientos, los juicios sumarios, el juicio de Sosa Blanco, que fue in circo romano, todas esas cosas espantosas que pasaron para infundir el miedo, y lo lograron", manifestó.

Explica que tras las imágenes publicadas con Mirabal, en Miami le advirtieron "Willy tú no sabes con quien te estás reuniendo", a lo que él respondió: "Tal vez yo no sepa quien es, pero él sabe con quien se está reuniendo, y yo soy "la imagen musical del anticastrismo" en el mundo. Entonces él tomándose una foto conmigo, me imagino a los Díaz-Canel preguntándose qué hace él retratándose conmigo".

Al respecto, lamentó que sus críticos cuestionen sobre sus convicciones. "¿Que duden de mí por yo tirarme una foto con alguien que no necesariamente comparte mis ideas, y por contarle mi punto de vista y hacerlo cambiar su punto de vista, y hacerlo incorporarse al lado correcto de la historia?", se preguntó.

"¿Van a dudar de mí a estas alturas?, no", dijo incrédulo.

Su video fue retirado de las redes poco después, pero rescatado por el portal de noticias Cubanos por el Mundo. En él, Chirino relató otras anécdotas que han generado polémica a lo largo de los años.

"En Panamá en 1970 con los Van Van, vimos la precariedad en que trabajaban. Les daban cinco dólares por día para comida, y muchas veces los músicos no comían para comprarles con ese dinero un regalo a sus familiares en Cuba", comentó.

Dice que su banda hizo "una ponina", "les regalamos instrumentos, y al despedirnos nos abrazamos y hasta lloramos", relató.

"Al enterarse aquí me crucificaron", señaló el artista, quien asegura que "he invitado a mi casa a todos los artistas cubanos que he conocido y que han pasado por aquí".

"Y han pasado personas que no necesariamente comparten mi posición política, y esos me interesan mucho más, quiero entender cómo es posible que alguien defienda algo que es inconcebible, y además que conozcan un poco la realidad del exilio, que no somos esa mafia que les han metido en la cabeza", apuntó.

Relata, asimismo, que incluso cuando sacó el video de "La jinetera" también lo acusaron de denigrar la bandera y la mujer cubanas.

Más recientemente, fue criticado por asistir a un concierto de El Taiger, y dijo al respecto que no cree que el reguetonero tenga afinidad con el régimen cubano.

Este concierto de El Taiger estuvo marcado por el amistoso reencuentro entre los cubanos, sin embargo, su anterior presentación en el Flamingo Theater Bar de Miami, aunque fue un completo sold out, generó mucha polémica.

Decenas de exiliados protestaron a las afueras del teatro contra la celebración de su show, porque el músico urbano había formado parte del concierto de Van Van y Havana D'Primera en Miami.

Tras la publicación de la directa de Willy Chirino en Cubanos por el Mundo, el pianista de la delegación que acudió con Van Van a Panamá en la década del 70, Miguel de Armas, confirmó la anécdota. "Quiero agregar que nos llevaste en una limousina hasta el lugar de tu concierto para que pasáramos un rato agradable, fue inolvidable, ganábamos 10 pero era misericordioso igual, de 5 a 10 no es nada. Otra vez gracias por tu cariño genuino y todo es mucha verdad lo que dijiste", expresó en uno de los comentarios del post.