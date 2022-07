Yomil responde a filtración de video comprometedor: "No tienen con qué destruirme"

Yomil está nuevamente en el centro de la polémica en redes sociales, no solo por su enfrentamiento con Al2 El Aldeano, sino también por la filtración de un video comprometedor con el que asegura que sus enemigos intentan destruirlo.

En el video, filmado hace más de una década, se ve a Yomil bailando de forma sensual sobre una mesa junto a otro muchacho, y luego intercambiar coqueteos en los que le dice cosas como "qué rica tú estás".

El clip fue publicado en la cuenta de Instagram del polémico personaje incógnito "Un Martí To' Durako", donde también fue publicada posteriormente la respuesta que dejó Yomil en sus historias.

"Volvieron a subir un video de hace más de diez años, el cual en su momento, fue explicado, pero como no tienen con qué echar para destruirme, tienen que sacar el video de nuevo", escribió el reguetonero.

Sobre el otro joven que aparece en el video, Yomil dijo que todos los "artistas saben quién es, ya que era muy querido por todos y posiblemente más hombre y amigo que una pila que se hacen los buenos tipos y son unas perras de carreras".

El artista urbano también explicó que quien grabó el video era su novia de aquel entonces y solo estaba "dando chucho" y bajo las influencias de drogas, que aclaró no consume hace siete años. También reconoció que "en verdad esa no era la mejor forma de compartir" y que hoy que es seguido por tantas personas se arrepiente de dar un mal ejemplo.

"Yo sé lo que soy y el que me conoce sabe bien, por eso vivo tranquilo. Ustedes lo hacen porque no pueden ni podrán", dijo Yomil a sus "enemigos", a quien llamó "malos y bajos".

Recientemente, Yomil fue cuestionado en las redes y acusado una vez más de tener vínculos con el régimen cubano, luego de ofrecer un concierto en Los Palacios, Pinar del Río, luego de una protesta multitudinaria contra el gobierno de Migue Díaz-Canel.

Yomil aseguró que el concierto estaba anunciado desde la semana previa a las protestas en ese territorio.

"Si yo estoy cantando es porque el gobierno, la alta esfera de este país, me dejó cantar, pero el hecho de que ellos me dejen cantar no significa que yo forme parte de ellos ni esté apoyando absolutamente nada", dijo.

