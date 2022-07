Departamento de Justicia investiga a Trump por intento de revertir elección de 2020

Los diarios The Washington Post y The New York Times revelaron en sendos reportes que fiscales federales interrogaron a prominentes testigos sobre la participación del exmandatario estadounidense en los esfuerzos para negar su derrota en las elecciones presidenciales frente al candidato demócrata Joe Biden.