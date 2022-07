Piden ayuda para localizar a familia de menor encontrado solo en La Habana

Niño encontrado solo en La Habana Foto © Facebook / Yaneisi Peleas

Una cubana identificada como Yaneisi Peleas pidió ayuda a través de Facebook para localizar a la familia de infante encontrado solo frente a su casa en La Habana.

"Encontramos este niño perdido, no encontramos a los padres, por favor si alguien lo conoce que se dirija a la Oncena" (estación de Policías en San Miguel del Padrón), explicó en la red social.

En las imágenes publicadas aparece el niño, de unos dos años, llorando y sin camisa.

Post en Facebook. Captura

En los comentarios explica que ella y su vecina vieron al menor frente a su casa y lo recogieron. Luego salieron a buscar a la madre pero no la encontraron.

La "Oncena" es una estación de la Policía en San Miguel del Padrón, en La Habana, adonde habrían llevado al pequeño.

Comentarios en el post. Captura

Los casos de personas perdidas y desaparecidas en Cuba se han vuelto recurrentes en redes sociales.

En diciembre del pasado año fue reportada como desaparecida una niña cubana que luego fue encontrada sana y salva. Osmaraylis Pérez, residente en el reparto La Palma, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, confirmó en sus redes sociales que su hija de 11 años había aparecido y se encontraba bien de salud, sin dar más detalles del suceso.

Recientemente una familia pidió ayuda para hallar al adolescente Odnalier González Aguilar, que se había reportado como desaparecido desde el 21 de julio en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque. Este menor también apareció sano y salvo.

No ha corrido la misma suerte la niña Maydeleisis Rosales Rodríguez, desaparecida desde hace más de un año en La Habana.

Isis Rodríguez Ameneiro, madre de la adolescente, dijo estar muy decepcionada con el trabajo de la Policía en el caso de su hija: "Han venido aquí, me han dicho que los están presionando, que van a poner más interés en el caso y todo es mentira. Hasta hoy en día no sé el paradero de mi hija, no sé con quién pueda estar, ni dónde pueda estar, ni la situación, ni las circunstancias en las que ella se pueda encontrar ahora mismo", denunció hace algunas semanas.