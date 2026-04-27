Hallan cuerpo cerca de puente de Florida: Creen que es la estudiante universitaria cuyo novio fue encontrado muerto

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Las autoridades del condado de Hillsborough, Florida, anunciaron el hallazgo de restos humanos en las aguas cercanas al puente Howard Frankland, en la zona de la Interestatal 275 en St. Petersburg, el mismo lugar donde días atrás fue encontrado el cuerpo de uno de los dos estudiantes bangladesíes desaparecidos de la Universidad del Sur de Florida.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough informó en un comunicado la noche del domingo que el cuerpo fue recuperado de las vías fluviales del área, pero que aún no había sido identificado oficialmente.

Las autoridades creen que los restos están relacionados con la búsqueda activa de Nahida Bristy, de 27 años, estudiante de doctorado en ingeniería química de la USF, desaparecida desde el 16 de abril.

Equipos de buceo de las fuerzas del orden llevaban días rastreando la bahía de Tampa cerca del puente como parte de las operaciones de búsqueda de Bristy, luego de que el viernes pasado fueran hallados los restos de su compañero Zamil Limon, también de 27 años, dentro de numerosas bolsas negras de basura en estado avanzado de descomposición en esa misma estructura.

Ambos estudiantes, originarios de Bangladesh, desaparecieron de forma enigmática el 16 de abril: Limon fue visto por última vez a las 9:00 am en su residencia en Avalon Heights Boulevard, y Bristy cerca de las 10:00 am en el edificio de Ciencias Naturales y Ambientales del campus.

Bristy dejó su computadora portátil, tableta, bolso y lonchera en el laboratorio el día de su desaparición, aunque su cartera y teléfono desaparecieron.

El caso tomó un giro dramático con el arresto del compañero de apartamento de Limon, Hisham Saleh Abugharbieh, de 26 años, quien fue detenido el viernes tras atrincherarse en la casa de su familia al norte del campus de la USF después de que las autoridades respondieran a un reporte de violencia doméstica.

Un equipo SWAT, negociadores de crisis, un dron y un robot participaron en el operativo antes de que el sospechoso se rindiera pacíficamente, aparentemente cubierto solo con una toalla azul.

El sábado, Abugharbieh fue formalmente acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con arma en las muertes de Limon y Bristy, y ordenado a permanecer detenido sin fianza.

Los documentos judiciales revelaron detalles escalofriantes sobre la premeditación del crimen: el 13 de abril, tres días antes de las desapariciones, Abugharbieh consultó a ChatGPT preguntando qué pasaría si una persona fuera "puesta en una bolsa negra de basura y arrojada a un contenedor", y luego preguntó: "¿Cómo lo descubrirían?".

Esa misma noche, el teléfono del sospechoso registró una señal en el puente Howard Frankland, el mismo lugar donde días después aparecerían los restos de Limon.

La evidencia forense encontrada en el apartamento compartido incluyó rastros de sangre significativos en el vestíbulo, la cocina, el pasillo y el dormitorio del sospechoso, así como la billetera, las gafas y la identificación estudiantil de Limon, además de la funda rosa del iPhone de Bristy, halladas en la compactadora de basura del complejo.

Un recibo de una farmacia CVS con hora 10:47 pm del 16 de abril registra la compra de bolsas de basura, toallitas desinfectantes, ambientador y otros artículos, aunque Abugharbieh negó haber realizado esa compra.

Abugharbieh, ciudadano estadounidense de nacimiento, había sido estudiante de la USF entre 2021 y 2023, donde cursó una licenciatura en gestión, pero no estaba matriculado al momento de los hechos.

Tenía antecedentes penales previos por batería y violencia doméstica en 2023.

El presidente de la USF, Moez Limayem, declaró que Abugharbieh actuó solo y que «no hay amenaza continua para la seguridad de la comunidad universitaria».

El hallazgo del cuerpo de Limon el viernes pasado conmocionó a la comunidad universitaria y generó reacciones en Bangladesh, donde la Universidad de Ciencias y Tecnología de Noakhali, institución de la que se graduó Bristy, exigió justicia y compensación para la familia de la víctima.

Una audiencia judicial para Abugharbieh está programada para el martes 29 de abril. En Florida, el asesinato en primer grado con premeditación es un delito capital que puede conllevar pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.