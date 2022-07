Actriz cubana llega a Estados Unidos cruzando fronteras desde Nicaragua

Niurka Caballero Foto © YouTube / Zoom Niurkita

La cubana Niurka Caballero, una de las actrices del programa Tras la huella, llegó a Estados Unidos tras una larga travesía desde Nicaragua, informó a través de su canal de Youtube.

"Cuando un ser humano se siente atrapado, sale en busca de lo más preciado, que es su libertad! Salí dispuesta a enfrentarme a todo porque sabía que nada podía ser peor que vivir la vida condenada a una realidad que no era la que quería para mí!", afirmó en el portal Niurkita Zoom, de la citada plataforma.

En el video narra su travesía de 17 días, desde que salió del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana rumbo a Nicaragua, donde conoció la comida típica y afirmó que esa nación centroamericana "se quedó en mi corazón".

Luego siguió su viaje por Honduras en autobús, Guatemala, y el norte de México, en busca de la frontera estadounidense de Texas.

En el material se muestra que cruzó ríos, lugares boscosos, y transitó en buses y botes para alcanzar su sueño junto a decenas de otros migrantes.

Sobre su cruce por el Río Bravo, contó al medio independiente Periódico cubano que atravesó por una zona donde había poca corriente y el agua le daba por debajo de la cintura.

La joven acompañó su propuesta audiovisual con el tema "Me Fui", de varios artistas latinoamericanos que cantan a Venezuela y dicen: "Me voy pa´alante, pa´atrás no vuelvo, si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto (...) corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito".

En Instagram (niurkacaballerocolina), la cubana relató que llegó a EE.UU. el pasado 11 de julio: "El 11 de julio del 2021 salí a las calles pidiendo libertad (...) y un año después el 11 de julio del 2022 el universo me lo concedió".

"El 1111 está asociado a la manifestación de los deseos. Hoy pido por todos los cubanos que aún se sienten atrapados como me sentía yo. La libertad es inherente a los seres humanos!", comentó en su post, donde adjuntó un video de su llegada a EE.UU., donde se reencontró con su hermano.

La actriz tenía una joven carrera en el teatro y la televisión cubana, donde participó en varios capítulos de la serie policiaca Tras la huella.