Madre de joven preso por el 11J denuncia peligro para su hijo en la cárcel

La cubana Jenni M Taboada, madre del preso político del 11J, Duannis Dabel León Taboada, denunció que su hijo está en peligro en la prisión Combinado del Este, en La Habana.

"Mi hijo ahora mismo se encuentra en peligro, así yo lo entiendo y lo veo. Hace días está siendo hostigado por el capitán Sierra que ayer entró a su cubículo, con un bate en mano, para impresionar e imagino que sería usado si así lo requería el momento", dijo la cubana en su denuncia.

Explicó que su hijo lleva al menos dos días sin participar en el recuento de presos y asegura que se debe a que están violando sus derechos en la prisión.

"No participa del recuento hace como dos días, por el motivo que están violando sus derechos. Yo le llevé una máquina de afeitar el día 14 de julio y estas son las horas que no se la dan. Se encuentra barbudo, no tiene fecha de visita. Ya la mayoría de los presos tuvieron sus dos visitas el mío no", contó Jenni.

En su mensaje señala que su hijo está en "instrucción" con otro de sus compañeros de cárcel, también preso del 11J.

"Ahora mismo está en instrucción con otro hermano de causa que no sé de quién se trata, pero este se quitó el uniforme en el patio y mi hijo decidió ponerse a su lado. Estos muchachos no sé cuál será su fin. Hago responsable a todos los jefes del Combinado del Este de lo que le pase a ellos y a este gobierno", dijo.

La activista cubana Anamely Ramos también se refirió a la situación de Duannis en la cárcel. Recordó que el joven fue sentenciado a 14 años de prisión.

"Duannis se ha negado a acogerse a las reglas de la prisión porque se sabe y se declara preso de consciencia. No se levanta de la cama, no participa en los recuentos de presos, no se pela ni se afeita. Lo han dejado solo en el tercer piso, aislado porque él mismo lo ha pedido, ya que la soledad en estas condiciones extremas termina siendo menos violenta que estar expuesto a agresiones encargadas", comentó la activista.

Ramos pidió apoyo para Duannis y para otros cubanos que como él están presos en Cuba por sus ideales políticos. "Es nuestra responsabilidad hacer que valga la pena todo lo que están viviendo. Y escucharlos, porque de ellos tenemos todos mucho que aprender", dijo.

Jenni Taboada en otras ocasionas ha denunciado la violencia de funcionarios de prisiones contra los cubanos detenidos en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

En junio esta madre cubana responsabilizó a Miguel Díaz-Canel por lo que pueda suceder a su hijo en prisión. Contó que Duannis la llamó al conocer su condena de 14 años en prisión y le dijo que estaría plantado hasta la muerte, que en adelante para él todo sería 'Patria y Vida'.