Joven cubana recién operada del corazón denuncia falta de medicamentos

Cinthia Matos Benítez tras su operación del corazón Foto © Facebook/ Cinthia Matos Benítez

La joven cubana Cinthia Matos Benítez, operada recientemente del corazón, denunció este domingo la falta de medicamentos en el país, en particular del fármaco Clopidogrel, que debe consumir diariamente, para mejorar su calidad de vida.

“Aquí está la POTENCIA MÉDICA que es mi Cuba con el SOCIALISMO en alto. Todos los que me conocen o han conocido durante este tiempo de enfermedad saben que mi condición de salud es bastante delicada aún. El Clopidogrel (75mg) (antiagregante plaquetario) es uno de los medicamentos recetados por mi médico para mejorar mi calidad de vida, debo tomarlo a diario, medicamento que supuestamente es controlado por tarjetón”, explicó la muchacha desde su cuenta en la red social Facebook.

Facebook/ Cinthia Matos Benítez

Matos Benítez increpó directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez por la escasez del fármaco, en un país que pregona ser una potencia médica y en el que la única forma de adquirirlo ahora mismo es a 200 pesos en el llamado mercado negro.

“¿Dónde está lo controlado del medicamento? ¿Quién en Cuba tiene una fábrica de medicamentos? CARAMBA APRENDAN A DIRIGIR, NO APRENDAN A SEGUIR ROBANDO. NO QUEREMOS SEGUIR SUFRIENDO, NO QUEREMOS SEGUIR EN MISERIA, NO QUEREMOS QUE NOS DIRIJAN MÁS. (Y escribo por aquí porque sé que me vas a leer, así como mismo lees mis conversaciones en messenger)”, agregó la joven en su publicación.

Matos Benítez, de 25 años, compartió además una foto del tarjetón por el que supuestamente le deben garantizar el acceso al Clopidogrel, medicamento controlado y fundamental para sobreponerse a sus problemas de salud.

No es esta la primera vez que la joven, nacida en Guantánamo y paciente en el Cardiocentro de Santiago de Cuba, utiliza las redes sociales para denunciar que es víctima de la falta de medicinas e insumos médicos que afecta al país y que se ha agravado en los últimos años.

En abril de 2022 contó, a través de su cuenta en Facebook, que necesitaba un stent para operarse con éxito del corazón. “Se necesita un STENT (endoprótesis vascular de medida 37 mm de diámetro x 45 a 50 mm de largo) el cual Cuba no posee, y pues, hoy precisamente, cumplo cuatro meses y mi condición no tiene aún una respuesta positiva”, explicó en una publicación la joven, estudiante de quinto año de Medicina.

Matos Benítez fue diagnosticada en 2021 de cinco patologías que, sin tratamiento adecuado, son incompatibles con la vida. De acuerdo con su post de esa fecha padece de Insuficiencia Mitral leve por mecanismo de prolapso mitral, Insuficiencia Aórtica severa por aorta bivalva, Disección Aórtica tipo B, Aneurisma Sacular de raíz aórtica y Síndrome de Ehlers-Danlos.

En junio último, tras más de seis meses de espera, la muchacha recibió el stent que necesitaba. “CINTHIA YA TIENE EL STENT DENTRO DE SU PECHO, ahora está en etapa de recuperación, la operación un éxito”, informó en su perfil de Facebook el presentador audiovisual guantanamero Roberto Carlos Frómeta, quien dijo, además, que la joven se estaba recuperando en Terapia.