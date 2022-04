Cubana necesitada de un stent para el corazón pide ayuda: Hay cosas que están en manos de "otros de arriba"

Cinthia Matos en Cardiocentro de Santiago de Cuba Foto © Facebook / Cinthia Matos

Cinthia Matos Benítez, joven cubana natural de Guantánamo y paciente del Cardiocentro de Santiago de Cuba, recurrió a las redes sociales para pedir un stent que necesita para operarse con éxito del corazón.

“Se necesita un STENT (endoprótesis vascular de medida 37 mm de diámetro x 45 a 50 mm de largo) el cual Cuba no posee, y pues, hoy precisamente, cumplo cuatro meses y mi condición no tiene aún una respuesta positiva”, explicó en una publicación de Facebook.

Cinthia, de 25 años y estudiante de quinto año de Medicina, sufre patologías cardiovasculares congénitas que la “han obligado a tener un estilo de vida diferente de un modo u otro a las personas ‘sanas’”, expresó. La joven dijo a CiberCuba que desde que su salud empeoró, su madre tuvo que dejar su empleo para cuidarla a tiempo completo.

La enfermedad

La estudiante cuenta que su vida cambió drásticamente el 11 de diciembre de 2021, cuando sufrió “un fuerte dolor en el pecho” y fue remitida al Cardiocentro de Santiago de Cuba, donde actualmente se encuentra. Allí le diagnosticaron cinco patologías que, sin tratamiento adecuado, son incompatibles con la vida y las detalló en su publicación:

“Insuficiencia Mitral leve por mecanismo de prolapso mitral, Insuficiencia Aórtica severa por aorta bivalva, Disección Aórtica tipo B, Aneurisma Sacular de raíz aórtica, Síndrome de Ehlers-Danlos” que ya le han provocado “otras complicaciones, como falta de aire, tos persistente, edema de miembros inferiores y demás”, precisó.



La joven aclaró que pronto debía someterse a una cirugía a corazón abierto y que sin el stent -dispositivo que se implanta en la arteria- no hay garantías de que el procedimiento quirúrgico tenga éxito.

“El problema es que ella tiene una debilidad congénita en la pared de la aorta. Entonces, eso hace que una cirugía convencional no logre resolver el problema porque, aunque corrija la disección, ella tiene toda la pared debilitada”, dijo a CiberCuba el cardiólogo cubano Aldo Miguel Santos, quien trabaja en el Centro Cardiológico Integral de Guayaquil, Ecuador.

“En ese caso ella necesitaría la implantación de un stent para que le refuerce el vaso sanguíneo, en este caso la aorta”, precisó el especialista. Realmente es un caso bien complejo para cualquier país y centro quirúrgico del mundo, pero en Cuba, con las carencias, la complejidad es aún mucho mayor.

Lo cierto es que “un stent garantizaría que la aorta tenga más estabilidad y no se siga dilatando o disecando”, mientras que sin el dispositivo “en poco tiempo puede estar igual o peor”, aseguró el doctor.

En conversación con CiberCuba, la paciente dijo que los médicos, a quienes agradece públicamente su profesionalismo y dedicación, le dicen que debe “esperar que el ministerio de salud compre el stent de aorta y, lamentablemente, llevo cuatro meses en esta espera”, lamentó.

Buscando el stent para salvar a Cinthia

Los familiares de Cinthia que viven en Estados Unidos intentaron, por gestión personal a través de la iglesia, adquirir y enviarle el stent de aorta que necesita. Sin embargo, obstáculos burocráticos chocaron con el muro de contención del MINSAP.

Dentro de Cuba, “la distribución de cualquier equipo médico a la red hospitalaria y al sistema de salud cubanos, se ejecuta únicamente a través de las correspondientes autoridades del Ministerio de Salud Pública, cualquier actividad en paralelo violaría la ley cubana”, y su adquisición corre a cuenta de MEDICUBA S.A.

Esta fue la respuesta vía correo electrónico que le remitieron a sus familiares y a la que CiberCuba tuvo acceso, en parte. Cinthia no supo precisar exactamente cómo se produjo la gestión ni con quiénes.

En cuanto a la posibilidad de adquirir el stent a través de una donación con carácter personal, el mismo correo les recuerda a los parientes de Cinthia que debe tramitarse “a través de instituciones jurídicas cubanas” y las donaciones deben ser “aprobadas por el Ministerio de Salud Pública cubano y el Ministerio de Relaciones Exteriores”. También especifica que “todos los equipos donados deben estar registrados en el CECMED” con “el visto bueno o la negativa” del MINSAP y el MINREX.

Aunque no es imposible hacer donaciones personales, estas requieren “la autorización y permiso de donación” de la embajada de Cuba en el país de origen de los productos.

Si bien es cierto que se han realizado donaciones a Cuba a título personal y fuera de los controles del Estado, Cinthia piensa que "el obstáculo está en el dispositivo”.

¿Hay o no hay stents?

“Mi salud se deteriora cada vez más, gracias a Dios ya no estoy en terapia intensiva, pero me he visto dos veces con mi vida pendiendo de los milagros de Dios. Unos días son peores que otros, pero aún con la fe en Dios, es lo que me mantiene viva”, precisó la joven a este medio.

Sin embargo, lo que para Cinthia ha sido inalcanzable en cuatro meses, para un extranjero puede resolverse en cuestión de horas. Tal fue el caso del turista alemán infartado hace apenas unos días, a quien pusieron un stent en el mismo Cardiocentro santiaguero donde Cinthia espera por el suyo, de acuerdo con un doctor de la isla que prefirió el anonimato por temor a represalias.

Según declaraciones del mismo galeno y otras fuentes de la institución de salud, suman decenas de pacientes de cardiología que esperan por stents y marcapasos.

La cifra exacta de pacientes en listas de espera se desconoce, dado el secretismo de las autoridades cubanas, que insisten en culpar al embargo de Estados Unidos sobre por todas las carencias, sin poder explicar por qué para un extranjero si están los recursos disponibles.

Tampoco pueden justificar la disminución de inversiones en Salud Pública, incluso durante los dos años de pandemia, hasta llegar a la ridícula cifra de un 0.8% de los ingresos del país, mientras la actividad turística recibe una inyección de capital de más del 50% de los ingresos.

Esta es la razón por la que hoy Cinthia y miles de cubanos no pueden acceder a medicamentos e insumos médicos imprescindibles; lo que, en algunos casos, puede costar la muerte, como sucedió con la niña Lisaira Ramírez Rodríguez por falta de un anticonvulsivo y una ambulancia, también en Santiago de Cuba.

No obstante, y de acuerdo con la explicación del doctor Santos, “hay varios tipos de stents y el que sirve para una coronaria no sirve para otra coronaria o el que es para las coronarias no sirve para la aorta o para el cerebro o para las arterias renales” y, en caso de que no se pueda adquirir el stent en Cuba, “el MINSAP tiene la obligación de hacer una coordinación y enviar el caso a operar al extranjero. Hay un mecanismo instituido para eso”.

Solo queda esperar

La estudiante de Medicina mencionó el apoyo que ha recibido del personal médico e insiste en reconocer “la maravillosa atención de los médicos del Cardiocentro de Santiago de Cuba. Han sido como mi familia, pero lamentablemente mi solución no está en sus manos”.

“Usted no sabe cuántas lágrimas han derramado mis ojos con esta situación, pero también mi madre. Mi madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarme”, confesó Cinthia, quien recientemente tuvo que enfrentar la muerte de su padre.

“15 días antes de que me sucediera esta gravedad mi padre falleció de cáncer, y hoy mi madre sin trabajar, nuestra economía pésima, y desde entonces vivimos de la ayuda de los vecinos y familiares porque yo estudio y tampoco tengo salario”, lamentó.

La familia se encuentra en una situación vulnerable, esperando por un dispositivo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y, por si fuera poco, deben sortear más trabas aún para que el gobierno asigne a su familia una ayuda económica.

“Mi madre intentando que le paguen por bienestar social y cada día es un problema diferente, un papel y una burocracia distinta”, agregó la joven, a quien las autoridades pretenden ignorar.

"He escrito cartas a varios lugares, incluyendo Partido y más aún, le he escrito al Presidente de la República, y aún así, no he tenido respuesta alguna, por lo tanto, acudo a este recurso de salvedad, para ver si esto llega a los ojos oportunos y me pueden ayudar", dijo en su llamado de auxilio.