Avistan tiburones en la orilla de una playa de Florida: "Demasiado cerca para estar tranquilos"

Al menos dos tiburones fueron avistados muy cerca de la orilla en Neptune Beach, una playa de Jacksonville, en Florida.

La meteoróloga Alyssa Pejic publicó en Twitter un video grabado por una amiga en Neptune Beach, Pine Street, condado de Duval, donde se distinguen dos escualos nadando en círculo "demasiado cerca de la orilla".

"Por favor tenga cuidado", advirtió la comunicadora, quien agregó que el sábado "un hombre fue mordido por un tiburón en Jacksonville".

"Demasiado cerca para estar tranquilos", apuntó Pejic en su post.

Varios internautas comentaron asombrados la publicación y agradecieron "no haber ido a surfear" el sábado a la playa.

"No, no quiero ser una estadística en Shark Week 2023, solo me quedaré en la piscina", comentó un residente.

Un post de Instagram, donde se escucha a las personas gritar "salgan del agua", indica que al parecer los tiburones se estaban alimentando de peces murciélago.

Esa misma tarde, un hombre resultó herido justo en la costa de Jacksonville, Florida, en lo que parece haber sido un ataque de tiburón.

El pasado año Florida fue la región del mundo con más ataques de tiburón no provocados (no hubo provocación humana), con 28 mordeduras no provocadas, 17 de ellas en el condado de Volusia.

A nivel internacional, Estados Unidos fue el país donde más ataques de tiburón no provocados se produjeron en 2021, con 47 mordeduras registradas, que representan el 64 por ciento del total. De esas 47 agresiones, solo una fue mortal.

Además de Volusia, hubo agresiones en los condados de Brevard, Miami-Dade y St. Lucie, con dos cada uno, mientras que Broward, Martin, Manatee, Palm Beach y St. Johnse registraron un único incidente.