Tiburón martillo se pasea por la orilla de playa en Hollywood Beach y deja a usuarios con los pelos de punta

Los bañistas de Hollywood Beach, en el condado de Broward (Florida), se llevaron un buen susto —y un espectáculo digno de documental— cuando un enorme tiburón martillo decidió acercarse tanto a la orilla que casi pide toalla y mojito.

El video, compartido a mediados de octubre por la cuenta de Instagram OnlyInFloridaa mostró la imponente aleta del animal cortando las aguas a escasos centímetros de profundidad, mientras el escualo recorría lentamente la orilla de la playa.

La escena rápidamente se volvió viral y generó una avalancha de reacciones entre el asombro, el miedo y la risa.

Entre los cientos de comentarios, hubo quienes optaron por el sarcasmo: “No puede ser… ¡un tiburón real en el océano! ¡Increíble!”. Otros simplemente se rindieron ante la evidencia de vivir en Florida: “Sorpresa: los tiburones viven en el océano, y aun así hay quien se asombra”.

Los más osados no pudieron evitar bromear con la situación: “¿Puedo acariciar a ese perrito?”; “Vamos a necesitar un océano más grande ”); y el clásico de playa: “Disculpe, ¿me indica el camino a la piscina, por favor?”.

También hubo quien lo tomó como un recordatorio natural: “La naturaleza es hermosa. Por eso no me baño en el mar. ¡Piscinas todo el día!”. Y, por supuesto, no faltaron los floridanos curtidos que ya lo veían venir: “He estado antes en Hollywood Beach y he visto aletas en agua hasta la cintura. No me sorprende en lo absoluto”.

Según expertos en fauna marina, los avistamientos de tiburones martillo en aguas poco profundas son más frecuentes durante el otoño, especialmente a mediados de octubre, cuando las bajas de temperatura y los frentes fríos empujan a estas criaturas hacia la costa en busca de peces y rayas, su menú preferido.

Algunos internautas incluso especularon que el ejemplar podría haberse acercado a causa del paso del huracán Melissa, mientras otros notaron un posible dispositivo de rastreo en su aleta dorsal.

El video también dejó joyas como estas: “El océano es como la nieve… bonito de ver, no para jugar. ¡Adiós!”. “Parece que está bien ‘martillado’”. “Si no se puede acariciar, ¿por qué tiene forma de mascota?”. “¡Espera! ¿Tiburones en el océano?”.

Afortunadamente, el tiburón —que, según los usuarios, era una hembra de gran tamaño— no mostró signos de agresividad. Simplemente nadó con calma por la orilla, recordando a todos que el mar es su casa y nosotros los invitados.

Así que si piensas darte un chapuzón en Florida, recuerda el sabio consejo que más se repitió entre los comentarios: “¡Vete a la piscina! ¡Ese es su hogar! ¡No estás invitado!”.