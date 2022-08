Detienen a joven acusado de instigar protestas en Jagüey Grande

El joven Leonardo Yosmel Pérez fue arrestado el pasado domingo acusado de ser el cabecilla de la protesta contra los apagones ocurrida el pasado sábado en el consejo popular Central Australia en municipio Jagüey Grande, Matanzas.

En un video compartido en las redes por el usuario Woody Alguacil Cubano, se puede ver, a quien se identifica como el primo de Pérez denunciando junto a algunos de los vecinos del barrio la detención.

“Se lo llevaron escondido, sin pastillas ni nada. Aquí está medio barrio. Mi primo con problemas del corazón. Se lo llevaron para Matanzas para allá. No les importa una mi****. Dicen ellos que fue él quien tocó puerta por puerta para buscar a la gente. Y todo el que está aquí se manifestó igual. Se lo llevaron escondidos y no nos dejaron que nosotros no metiéramos ni nada”, relata el primo de Pérez.

Mientras el joven relata la detención, varios vecinos del barrio que han salido a la calle, intervienen en el video.

“Singaos que son los perros estos”; “Aquí nadie ofendió a nadie, ni se le dio a nadie, ni nada por el estilo”; “Aquí nadie es cabecilla de nada”, son algunas de las frases que se pueden escuchar.

Además, este familiar del detenido comenta en la calle está su madre muy nerviosa, su padre, su hermano, todo el barrio, protestando por la detención.

“Se lo llevan escondido sin pastillas, hace falta que le pase algo para que tú veas a donde van a parar todos ellos”, denuncian molestos otros vecinos.

“Hace un rato en las afueras de la PNR de Jagüey Grande, amigos y vecinos de Leonardo Yosmel Pérez exigen su liberación. Leonardo ya fue trasladado hacia el Técnico de Matanzas, lo acusan de ser el cabecilla de la manifestación en el poblado Australia en el día de ayer”, precisó el usuario Woody Alguacil Cubano en el post donde compartió el video.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron a CiberCuba que Leonardo Yosmel Pérez sigue aún detenido.

Este joven, según su página de Facebook, trabaja como administrador de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía en ese municipio matancero.

Decenas de vecinos salieron, en la noche del pasado sábado, a protestar en las calles de esa localidad por los frecuentes y prolongados apagones que sufren.

“¡Gritamos! ¡Pero que no nos quiten más la corriente pin**!”, se oye decir a un grupo de ellos que marchaban haciendo sonar calderos en la oscuridad de las calles. “¡Libertad, libertad!”, se les escucha gritar en otro video compartido a través de redes sociales.

“Para la calle se lanzó el pueblo CUBANO en Jagüey Grande en el Central Australia”, señaló la usuaria de Facebook Danaisy Fernández Serrano. Mientras, Natanael Opositor, reportaba el mismo incidente bajo la etiqueta #Cubaparalacalle.

Además de los manifestantes que marcharon en ambas localidades, las imágenes compartidas muestran a un gran número de curiosos y simpatizantes de las protestas que graban el acontecimiento desde las aceras y portales de sus casas.

La oscuridad provocada por el apagón y la experiencia adquirida por los cubanos tras la represión desatada después de las históricas protestas del 11J en Cuba, ayudaron a que en las imágenes no se identifique el rostro o señas particulares de los manifestantes.

Una semana antes, los vecinos de esa localidad ya habían protagonizado un cacerolazo nocturno en protesta por los apagones.

En los últimos meses han sido frecuentes las protestas populares motivadas precisamente por prolongados apagones. En localidades como Nuevitas en Camagüey, Bauta en Artemisa, o Campechuela en Granma, los vecinos también han salido a las calles a exigir que restablezcan el servicio eléctrico.

Durante julio, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 47 protestas de diferentes modalidades en la Isla motivadas por los apagones, de ellas 20 se produjeron en forma de cacerolazos callejeros.

Sobre el mediodía de este lunes, los vecinos del reparto Luis Dagnes, del Consejo Popular Altamira, Santiago de Cuba, salieron a las calles a protestar contra los constantes y prolongados apagones, de hasta seis y ocho horas seguidas, que afectan a la población.

En videos y fotos publicados en redes sociales pudo apreciarse la considerable concentración de personas y la presencia casi inmediata de la policía cubana, probablemente con la intención de reprimir a los manifestantes, por lo que también cerraron las avenidas cercanas al lugar de los hechos.