Joven cubana denuncia que fue víctima de turismo sexual y pedofilia en Cuba

Una joven cubana denunció, a través de las redes sociales que fue víctima de turismo sexual y pedofilia en Cuba, donde se vio obligada a prostituirse para alimentar a su familia.

“Uno de los mayores paraísos para el turismo sexual y los pedófilos en el mundo es Cuba”, escribió el usuario de Facebook Rosney Pérez González en la descripción del clip que compartió en su muro. En el video, la muchacha, cuya identidad no es revelada, contó que fue “jinetera” cuando tenía 16 y 17 años.

“A los europeos, los americanos y los canadienses les encanta ir a Cuba y pagar 50 dólares para tener a una joven (...) que sea vea como yo, para que les haga un poco de compañía. Les digo la verdad, porque yo viví esa verdad”, añadió.

De acuerdo con su testimonio, en la isla los trabajadores apenas ganan 18 dólares al mes, en tanto ella, como prostituta podía hacer hasta 70 USD, si tenía la suerte de encontrarse con un turista “generoso”. “Eso es pedofilia, así que sí, yo ponía mi cuerpo en manos de pedófilos, ¿saben por qué?, porque tenía que alimentar a mi familia”, comentó la joven.

Dijo también sentirse traicionada por un movimiento como Black Lives Matters, porque defienden al régimen cubano, a las personas que la empujaron a vivir de esa manera. “Ponen etiquetas de #Fidel Castro y #Viva la Revolución, a la mierda la revolución”, manifestó indignada.

“Patria y vida, cambio y libertad, eso es lo que necesitamos. Los cubanos en la calle no estamos gritando que queremos comida, no estamos gritando que quieren medicamentos, no estamos gritando que queremos vacunas, ¿saben lo que estamos gritando?, libertad, freedom”, afirmó en otro fragmento del video.

Dijo que no entendía la postura de Black Lives Matter, porque ella es negra y no existe ninguna diferencia entre ella y lo que dice defender ese movimiento social. “¿Qué nos hace diferentes?”, cuestionó al final del clip, en que habló en inglés casi todo el tiempo.

No es esta la primera vez que salen a la luz pública denuncias contra la realidad económica cubana y la necesidad que han experimentado muchos jóvenes de vender sus cuerpos a extranjeros, en su mayoría personas de mucha más edad, para subsistir o mantener a sus familias.

En octubre de 2021, Enrique Farres, exbailarín de Tropicana residente en Argentina, dijo que durante su tiempo como artista en el famoso cabaret cubano se prostituyó por “necesidad”, porque ni siquiera su trabajo en ese sitio, directamente vinculado con el turismo, le permitía vivir dignamente.

“Cuando estás con una mujer mucho mayor que tú, que no te gusta pero con la que tienes que estar por dinero, te estás prostituyendo. Es decir, estás vendiendo tu cuerpo para poder darle de comer a tu familia. Y eso que yo hice, lamentablemente, no tiene otro nombre. Hay mucha gente que vivió y que, actualmente, sigue viviendo de eso”, comentó al respecto.

Farres habló sobre su experiencia tras escuchar en los medios de comunicación la historia del futbolista Diego Armando Maradona y la cubana Mavis Álvarez, quien dijo haber sido forzada a mantener una relación con el fallecido atleta, a pesar de ser ella en ese entonces una asolescente.

Álvarez contó, en una entrevista que dio a América TeVé en 2021. que conoció a Maradona cuando tenía solo 16 años. El ex deportista se encontraba en Cuba para recuperarse de una de sus frecuentes recaídas en las drogas y la hizo entrar a un hotel en Varadero en 2008, cuando eso estaba prohibido en la isla.

En esa oportunidad aseguró que no ejercía la prostitución cuando conoció al astro del fútbol, pero que la relación fue todo lo consensuada que puede ser algo así entre una adolescente y un hombre de 40 años, que gozaba además de todos los privilegios y de la amistad del dictador cubano Fidel Castro.