El Chacal y Ovi incluidos en la cartelera del Festival Vibra Urbana de Miami

Cuba estará presente en el Festival Vibra Urbana Miami, la cartelera para la edición de 2022 incluye a artistas cubanos de este género musical.

El Chacal y Ovi serán los encargados de representar a la isla en el mayor festival de reguetón de Estados Unidos, que se desarrollará el 10 y 11 de diciembre de este año.

“Honrado de ser parte de la cartelera de Vibra urbana en Miami. Boletos a la venta este jueves”, escribió El Chacal en su perfil de Instagram.

Ovi también compartió en sus historias la cartelera del evento musical junto a la frase: “Miami nos vemos este año”.

Más de 40 artistas del género urbano asistirán a esta cita, entre ellos Maluma, quien ya se prepara para poner a bailar a la Pequeña Habana al igual que lo hizo en su última gira “Papi Juancho”.

Otro colombiano que no se perderá la fiesta será J Balvin. Después de su no tan buena experiencia en los Premios Juventud 2022, el cantante no se desanima.

Los puertorriqueños Don Omar y Chencho Corleone pondrán lo suyo para llevar el reguetón que se crea desde la isla del encanto para el mundo, además del estadounidense de origen boricua Nicky Jam.

El Festival Vibra Urbana Miami reunirá a artistas de varios países de América Latina, entre ellos Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Colombia, Cuba, México, Panamá y Venezuela.

Aunque todavía falta poco más de cuatro meses para el evento, la cuenta oficial del festival en Instagram asegura que esta edición será una para los libros.

