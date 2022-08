Migrantes cubanos denuncian falta de organización de autoridades migratorias en Tapachula

Migrantes ante las oficinas del INM en Tapachula Foto © Twitter / Cheché Torres

Migrantes cubanos denunciaron falta de organización de autoridades migratorias en Tapachula y la falta de personal que los atienda.

Cientos de migrantes, entre ellos cubanos, explicaron al medio local Diario del Sur que hay poca información de las autoridades y son ellos los que se tienen que organizar por su propia cuenta, ya que de parte de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y las oficinas de regularización del Instituto Nacional de Migración (INM) no existe información alguna.

El cubano Enrique García, que lleva 20 días en un campamento improvisado en el sur de esta ciudad, comentó a este medio que migración no le dice nada sobre que pasará con ellos y cada día se desesperan más por no tener una respuesta.

“Yo no he querido salir en caravana y sigo esperando que migración me atienda, ya que mi objetivo es radicar en Tapachula, tener mis papeles y poder trabajar para ayudar a mi familia”, afirmó el cubano.

García aduce que el problema de las oficinas gubernamentales de México es la burocracia, la tardanza en los trámites y la poca información que proporcionan las autoridades.

Este migrante cubano dice que hay listas de espera de la letra A hasta la H y un promedio de entre 300 y 400 personas esperan a ser atendidos por migración, algunos que están en el campamento y otros que se van a dormir a sus cuartos por las noches.

Enrique García considera que resulta urgente y necesario que las autoridades se organicen para atender a todas las personas que ingresan diariamente por la frontera sur mexicana a Tapachula.

El venezolano Oscar Alexander, por su parte, relató a Diario del Sur que ingresó a la ciudad el pasado fin de semana y lo primero que hizo fue irse directamente a las oficinas federales de la Comar para sacar la CURP, un registro de población que es necesario en México para realizar muchos trámites burocráticos.

“Yo llegué el día sábado en la tarde y desde ese día estoy esperando que nos atienden con mi esposa y mi hijo, acá lo que buscamos es la CURP para que no nos detengan migración en esta ciudad en la que estamos de paso”, afirmó.

Alexander estima que un promedio de 100 personas pasó el fin de semana afuera de las oficinas de Comar con el objetivo de ser los primeros en pasar y obtener este documento, sin obtener resultados.

Este martes se conoció que un total de 11,667 cubanos han pedido asilo en territorio mexicano en lo que va de año y 867 lo hicieron durante el mes de julio, siendo las oficinas de migración de Tapachula las que más solicitudes reciben.

Estas cifras mantienen a la Isla como el segundo país con más solicitudes de asilo en ese país durante 2022, solo detrás de Honduras, según un informe de Comar.

Las cifras de solicitantes de asilo cubanos en julio continúan en la tendencia a la baja de los últimos tres meses. Durante junio, 1097 cubanos habían solicitado asilo a las autoridades migratorias de ese país.

Hasta el momento, de todas las solicitudes de cubanos en lo que va de años se han resuelto 1179 casos, de los cuales 618 obtuvieron una respuesta positiva para un 52 por ciento, indica el informe oficial.

Desde el cierre de abril, las solicitudes de asilo en México emitidas por cubanos habían superado el total de solicitantes de todo el 2021, cuando 8270 naturales de la Isla solicitaron al gobierno mexicano esa condición.

La presencia de cubanos en México se incrementó desde noviembre de 2021 cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los habitantes de la isla.

Esa decisión no solo ha presionado a las autoridades mexicanas, sino a la zona fronteriza con Estados Unidos, el destino final de la mayoría de los migrantes que ingresan al país.

A finales de julio, las autoridades migratorias mexicanas repatriaron a 49 cubanos que se encontraban en situación irregular en la nación azteca y que tenían como propósito llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

El grupo de esa semana se suma a los 1,459 cubanos que han sido devueltos por México desde que se inició el presente año, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior (MININT) reproducidas por la Agencia Cubana de Noticias.