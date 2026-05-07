Instituto de Migración de México responde a críticas por operativos migratorios comparados con ICE

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El Instituto Nacional de Migración (INM) de México emitió este miércoles una tarjeta informativa oficial en la que niega haber realizado redadas migratorias en la Ciudad de México, en respuesta a una ola de denuncias y a la comparación viral con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
«El Instituto Nacional de Migración comunica que no hace redadas, que no ha llevado a cabo ningún tipo de redada como se ha mencionado por algunos usuarios y medios en redes sociales», señala el documento, publicado en la cuenta del INM en Facebook.
El INM justificó su actuación afirmando que «obedeció a un oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la CDMX con la intención de prevenir algún acto delictivo», y reiteró su «compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas».
La negativa contrasta con múltiples testimonios y videos que documentan operativos en al menos ocho colonias y alcaldías capitalinas desde el 30 de abril.
Uno de los casos más documentados es el de una ciudadana cubana detenida la noche del 4 de mayo en un edificio de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, junto a otras diez personas migrantes.
Su esposo, Alexis, ciudadano mexicano, denunció que los agentes —de la Secretaría de Marina, tránsito, policías auxiliares y el INM— se negaron a identificarse y no presentaron ninguna orden oficial.
La cubana fue trasladada a la Estación Migratoria «Las Agujas» en Iztapalapa y luego reubicada en el estado de Veracruz.
El 5 de mayo, al menos 15 agentes del INM ingresaron sin orden judicial a un edificio en la colonia Guerrero. La Red Jesuita con Migrantes México documentó además allanamientos de domicilios privados de jóvenes venezolanos en la colonia Doctores, trasladados a «Las Agujas» y luego a la estación «Siglo XXI» en Tapachula.
La organización calificó los operativos como «un esquema de control migratorio profundamente militarizado» que involucra al INM, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Las organizaciones civiles vinculan estos operativos con una política de «orden y limpieza» del espacio público en preparación para el Mundial de Fútbol 2026, cuyas sedes en México incluyen Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sobre esto, la Red Jesuita advirtió: «No se puede utilizar un evento internacional como pretexto para legitimar prácticas de hostigamiento, criminalización y expulsión de personas migrantes».
La paradoja no pasó desapercibida en redes sociales: México ha criticado públicamente las redadas del ICE bajo la administración Trump, mientras replica prácticas similares en su territorio. La frase «Se quejan del ICE y están igual» se viralizó como resumen de la indignación.
El contexto es especialmente grave para los cubanos. Desde febrero de 2026, el gobierno de Trump ha deportado aproximadamente 6,000 cubanos a México, con dos o tres vuelos semanales a Chiapas y Tabasco. Más de 10,000 cubanos permanecen varados en Tapachula sin respaldo consular de la embajada cubana, y entre 1,200 y 1,500 marcharon en caravana hacia la capital en busca de mejores condiciones, lo que explica su mayor exposición a estos operativos.
El ICE aumentó sus detenciones de cubanos un 463 % entre octubre de 2024 y finales de 2025, según el Instituto Cato.
La Red Jesuita resumió la contradicción estructural del sistema: «La irregularidad que el Estado utiliza como justificación para detener a estas personas es una irregularidad que el mismo Estado ha producido y perpetúa», en referencia al colapso del sistema de asilo en México que deja a decenas de miles de migrantes en un limbo legal durante más de diez meses.
Preguntas frecuentes sobre operativos migratorios en México y comparaciones con ICE
CiberCuba te lo explica:
¿El Instituto Nacional de Migración (INM) de México realiza redadas migratorias?
El INM de México niega realizar redadas migratorias en la Ciudad de México, afirmando que sus acciones obedecen a solicitudes de colaboración de las autoridades locales para prevenir actos delictivos. Sin embargo, existen múltiples testimonios y videos que documentan operativos en diversas colonias de la capital.
¿Por qué se están realizando operativos migratorios en la Ciudad de México?
Las organizaciones civiles vinculan estos operativos con una política de "orden y limpieza" en preparación para el Mundial de Fútbol 2026. Denuncian que se utiliza el evento como pretexto para legitimar prácticas de hostigamiento, criminalización y expulsión de personas migrantes.
¿Cómo se compara el INM de México con ICE de Estados Unidos en cuanto a operativos migratorios?
A pesar de que México ha criticado públicamente las redadas de ICE bajo la administración Trump, existen críticas de que México replica prácticas similares en su propio territorio. La frase “Se quejan del ICE y están igual” se ha viralizado, reflejando la indignación por las acciones del INM.
¿Qué derechos tienen los migrantes durante los operativos del INM en México?
El INM afirma su compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas, pero hay testimonios que reportan la falta de identificación de los agentes y la ausencia de órdenes oficiales durante las detenciones. Las organizaciones civiles recomiendan estar informados sobre los derechos básicos y buscar asesoría legal si es necesario.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.