Instituto de Migración de México responde a críticas por operativos migratorios comparados con ICE

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El Instituto Nacional de Migración (INM) de México emitió este miércoles una tarjeta informativa oficial en la que niega haber realizado redadas migratorias en la Ciudad de México, en respuesta a una ola de denuncias y a la comparación viral con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

«El Instituto Nacional de Migración comunica que no hace redadas, que no ha llevado a cabo ningún tipo de redada como se ha mencionado por algunos usuarios y medios en redes sociales», señala el documento, publicado en la cuenta del INM en Facebook.

Captura de Facebook/Instituto Nacional de Migración.

El INM justificó su actuación afirmando que «obedeció a un oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la CDMX con la intención de prevenir algún acto delictivo», y reiteró su «compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas».

La negativa contrasta con múltiples testimonios y videos que documentan operativos en al menos ocho colonias y alcaldías capitalinas desde el 30 de abril.

Uno de los casos más documentados es el de una ciudadana cubana detenida la noche del 4 de mayo en un edificio de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, junto a otras diez personas migrantes.

Su esposo, Alexis, ciudadano mexicano, denunció que los agentes —de la Secretaría de Marina, tránsito, policías auxiliares y el INM— se negaron a identificarse y no presentaron ninguna orden oficial.

La cubana fue trasladada a la Estación Migratoria «Las Agujas» en Iztapalapa y luego reubicada en el estado de Veracruz.

El 5 de mayo, al menos 15 agentes del INM ingresaron sin orden judicial a un edificio en la colonia Guerrero. La Red Jesuita con Migrantes México documentó además allanamientos de domicilios privados de jóvenes venezolanos en la colonia Doctores, trasladados a «Las Agujas» y luego a la estación «Siglo XXI» en Tapachula.

La organización calificó los operativos como «un esquema de control migratorio profundamente militarizado» que involucra al INM, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las organizaciones civiles vinculan estos operativos con una política de «orden y limpieza» del espacio público en preparación para el Mundial de Fútbol 2026, cuyas sedes en México incluyen Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sobre esto, la Red Jesuita advirtió: «No se puede utilizar un evento internacional como pretexto para legitimar prácticas de hostigamiento, criminalización y expulsión de personas migrantes».

La paradoja no pasó desapercibida en redes sociales: México ha criticado públicamente las redadas del ICE bajo la administración Trump, mientras replica prácticas similares en su territorio. La frase «Se quejan del ICE y están igual» se viralizó como resumen de la indignación.

El contexto es especialmente grave para los cubanos. Desde febrero de 2026, el gobierno de Trump ha deportado aproximadamente 6,000 cubanos a México, con dos o tres vuelos semanales a Chiapas y Tabasco. Más de 10,000 cubanos permanecen varados en Tapachula sin respaldo consular de la embajada cubana, y entre 1,200 y 1,500 marcharon en caravana hacia la capital en busca de mejores condiciones, lo que explica su mayor exposición a estos operativos.

El ICE aumentó sus detenciones de cubanos un 463 % entre octubre de 2024 y finales de 2025, según el Instituto Cato.

La Red Jesuita resumió la contradicción estructural del sistema: «La irregularidad que el Estado utiliza como justificación para detener a estas personas es una irregularidad que el mismo Estado ha producido y perpetúa», en referencia al colapso del sistema de asilo en México que deja a decenas de miles de migrantes en un limbo legal durante más de diez meses.